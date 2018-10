Equitazione, FEI World Cup Jumping Verona 2018: nella prima giornata si impone Andres Penalosa

L’equitazione sbarca in Italia: Verona sta ospitando Fieracavalli 2018 ed in questo contesto si va ad inserire la tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli che domenica vedrà l’evento clou. Oggi si sono svolte le gare di tre categorie di cui elenchiamo di seguito i risultati finali.

Nella categoria 115 Premio Tharros la vittoria è andata a Valentina Manganiello su Leda del Terriccio (percorso netto in 51″01), davanti a Martina Larici su Ukkel (percorso netto in 52″95) ed all’altoatesina Clara Leoni su Biolette (percorso netto in 52″96). Nel Premio Kask vittoria per l’azzurra Alessia Calò su Bon Ami (percorso netto in 52″12), davanti a Giulio Carpigiani su Matricola (percorso netto in 53″09) e Federica Conte su Maggie Braun (percorso netto in 53″94). Nella categoria 135 Premio Kep Italia vittoria del colombiano Andres Penalosa su So Osilesu (percorso netto in 58″51), mentre chiude secondo Nicolò Borelli su Niker (percorso netto in 59″66), e al terzo posto c’è Roberto Cristofoletti su Chicca 43 (percorso netto in 60″71.













Foto: Mario Grassia FISE

