Equitazione, FEI World Cup Jumping 2018-2019: ad Helsinki Luca Maria Moneta chiude nono ed è terzo nella generale!

Buone notizie per l’Italia del salto ostacoli dell’equitazione: nella tappa finlandese di Helsinki Luca Maria Moneta chiude nono e grazie agli otto punti conquistati sale in terza posizione in classifica generale. L’altro azzurro in gara, Micheal Cristofoletti, chiude 16°, guadagna due punti ed ora è nono in graduatoria.

Nel percorso base fanno registrare il netto ben dieci binomi tra i quali c’è Luca Maria Moneta su Connery, mentre sono quattro le penalità per Michael Cristofoletti su Belony. Nel barrage poi Moneta e Connery commettono un errore, chiudendo in nona posizione con il tempo di 43″07 (4 penalità).

Vittoria dell’amazzone belga Gudrun Pattet su Sea Coast Pebblies Z, con 39″30 al barrage, davanti al tedesco Hans Dieter Dreher, secondo su Embassy II in 39″47, ed allo svedese Peder Fredricson, terzo su Hansson Wl in 39″51. Sono stati otto complessivamente i percorsi netti al barrage.

In classifica generale dopo due prove balza in vetta proprio il tedesco Hans Dieter Dreher, con 28 punti, davanti alla belga Gudrun Pattet a quota 21, come il nostro Luca Maria Moneta, ma seconda per la vittoria odierna. Alle spalle dell’italiano, c’è lo svedese Douglas Lindelow, vincitore della prova di Oslo della scorsa settimana, assente in Finlandia ed ora quarto in graduatoria.













Foto: Ettore Griffoni

