Calcio, Giuseppe Rossi positivo a un controllo antidoping. Chiesto un anno di squalifica

Giuseppe Rossi è risultato positivo a un controllo antidoping effettuato lo scorso 12 maggio al termine di Benevento-Genoa 1-0, match valido per la Serie A. Il calciatore, ai tempi in forza ai rossoblù e attualmente senza squadra, è risultato positivo alla dorzolamide, un inibitore dell’anidrasi carbonica. Si tratta di un agente anti-glaucoma che agisce diminuendo la produzione di umore acqueo ed è contenuta esclusivamente nei colliri, medicinali che però l’attaccante ha negato di avere assunto. La Procura antidoping d Nado Italia ha chiesto un anno di squalifica, il processo è fissato per il 1° ottobre alle ore 14.00.













Foto: lev radin / Shutterstock.com