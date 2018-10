Ciclismo: rubato il trofeo del Tour De France! Thomas vittima di un furto a Birmingham

Spiacevole disavventura per Geraint Thomas. Al vincitore dell’ultimo Tour De France è stato rubato proprio il trofeo vinto lo scorso luglio in terra francese. Il tutto è successo a Birmingham, dove la Pinarello, uno degli sponsor principali del Team Sky, ha organizzato un evento dove erano esposti tutti i trofei e le maglie di Vuelta, Giro d’Italia e Tour vinti da Froome e Thomas negli ultimi due anni.

“Non è una cosa di grande valore, ma rappresenta molto. Per me e la squadra. Anche se quello che conta sono i ricordi e quelli non me li leva nessuno” le parole del gallese dopo il furto. Thomas è apparso un po’ scosso dopo l’accaduto ed è stato ascoltato dalla polizia.

Le stesse forze dell’ordine hanno poi confermato il furto: “Sfortunatamente, durante le operazioni di pulizia i trofei sono rimasti incustoditi e quello del Tour de France è stato rubato”.













foto: Radu Razvan / Shutterstock.com