Ciclismo, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: Italia senza medaglie nella combinata, titoli a Danimarca e Kazakistan

L’Italia non riesce a salire sul podio nella gara combinata del ciclismo alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). In questo particolare format, che univa i risultati di cinque prove diverse, i corridori azzurri non sono riusciti a trovare la continuità fondamentale per ambire alle medaglie, pur brillando in alcune gare. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati.

Al maschile medaglia d’oro conquistata dal Kazakistan. La coppia formata da Gleb Brussenskiy e Yevgeniy Fedorov ha dominato con un punteggio complessivo di 418, chiudendo in bellezza con 110 punti nel criterium odierno. Argento per il Lussemburgo di Nicolas Kess e Arthur Kluckers con 276, mentre il bronzo va alla Gran Bretagna di Sean Flynn e Harry Birchill, che grazie alla vittoria nel criterium porta il team a 253 punti e supera così Danimarca e Ungheria. Sesto posto per gli azzurri Simone Avondetto e Tommaso Dalla Valle, che portano a casa solo tre punti nel criterium e vedono così sfumare la zona podio, chiudendo a quota 152.

In ambito femminile titolo alla Danimarca con Sofie Heby Pedersen e Mie Saabye che realizzano complessivamente 376 punti. Inutile il tentativo di rimonta odierno dell’Austria, con Laura Stigger e Hannah Streicher che si devono accontentare dell’argento a 355. Grande balzo in avanti invece dell’Ungheria che grazie alla vittoria del criterium di Blanka Vas, conquista il bronzo, insieme a Virag Buzsaki con 255, superando Gran Bretagna e Russa. Recuperano una posizione anche le azzurre Sofia Collinelli e Giada Specia che terminano in settima posizione, scavalcando con i 20 punti del criterium la Nuova Zelanda e chiudendo a quota 138.

Foto: Facebook VO2 Team Pink