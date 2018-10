Ciclismo, Olimpiadi Giovanili 2018: azzurri lontani dalla zona medaglie, ottima seconda piazza per Della Valle nell’eliminator

Terza prova per quanto riguarda il combined di ciclismo alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. È andata in scena oggi la prova di Cross Country Eliminator (Mountain Bike) sia per gli uomini che per le donne: non ci sono grandi notizie per le squadre italiane.

Molto bene Tommaso Della Valle al maschile: l’azzurro trova una strepitosa seconda piazza nella sua prova, ma non basta per rimontare in classifica vista la delusione di ieri (entrambi gli azzurri fuori dalla top-20 nella gara in linea su strada). Vittoria andata al britannico Birchill, terzo l’israeliano Levi. In casa azzurra eliminazione al secondo turno per Simone Avondetto.

Fuori al primo turno al femminile Giada Specia e Sofia Collinelli: per loro la corsa al podio è ampiamente compromessa. Da segnalare che le azzurre fino a ieri erano ancora in lotta per le medaglie, vista la sesta piazza complessiva. Nella gara odierna vittoria per la danese Saabye, che fa volare la propria nazionale (vista anche la quarta piazza della connazionale Pedersen). Seconda la britannica Harnden, terza l’austriaca Stigger.













Foto: Facebook VO2 Team Pink