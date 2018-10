Ciclismo, mercato 2019: i giovani Under23 italiani che passeranno professionisti nella prossima stagione

Nella prossima stagione di ciclismo ci saranno tanti giovani talenti azzurri che passeranno professionisti. Come ogni anno le migliori squadre WorldTour e Professional si sono date battaglia nel ciclomercato per accaparrarsi i migliori corridori del panorama Under23 e puntare su di loro per il futuro. Andiamo quindi a scoprire tutti i trasferimenti già ufficializzati.

Tra i più attesi ci sarà sicuramente Matteo Moschetti, uno dei velocisti più promettenti del panorama internazionale. In questa stagione ha conquistato ben otto vittorie con la maglia della Polartec-Kometa e il prossimo anno avrà l’occasione di fare il salto di qualità con la Trek – Segafredo. Altro corridore protagonista in questa stagione è Edoardo Affini, grande cronomen, che ha conquistato l’oro ai Giochi del Mediterraneo e agli Europei Under23, sfiorando poi il podio ai Mondiali. Il prossimo anno lo vedremo in azione con la Mitchelton – Scott.

Occasione nel WorldTour anche per Andrea Garosio, passista scalatore che si è ben comportato con la d’Amico – Utensilnord e nel 2019 correrà con la Bahrain – Merida di Vincenzo Nibali. Per quanto riguarda le squadre Professional, da monitorare con attenzione i velocisti Giovanni Lonardi, alla Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini e Leonardo Fedrigo, all’Androni Giocattoli – Sidermec. La Bardiani – CSF punterà invece su Luca Covili e Francesco Romano, mentre Alessandro Fedeli correrà con la Delko Marseille Provence KTM. Di seguito l’elenco completo dei giovani italiani che passeranno professionisti nella prossima stagione.

Andrea Garosio Bahrain – Merida Edoardo Affini Mitchelton – Scott Matteo Moschetti Trek – Segafredo Leonardo Fedrigo Androni Giocattoli – Sidermec Luca Covili Bardiani – CSF Francesco Romano Bardiani – CSF Alessandro Fedeli Delko Marseille Provence KTM Giovanni Lonardi Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini

Foto: Twitter Trek-Segafredo