Ciclismo, il futuro di Vincenzo Nibali. Ancora tre anni da protagonista, nodo rinnovo del contratto con la Bahrein Merida

Il 2018 doveva essere l’anno del sogno iridato per Vincenzo Nibali e invece si è trasformato in un mezzo incubo, soprattutto sul finale. Il fenomeno siciliano però non ha lasciato nulla al caso e, nonostante la sfortuna (davvero clamorosa, con la caduta sull’Alpe d’Huez che ha compromesso un cammino che stava procedendo al meglio), potrà ricordare questa annata in ogni caso in modo positivo: a marzo infatti è arrivata la clamorosa affermazione alla Milano-Sanremo, un’impresa davvero unica e inaspettata, a rimpinguare un palmares di livello eccezionale. Ora si guarda avanti, al futuro prossimo.

Come minimo restano ancora tre anni da protagonista al corridore della Bahrain Merida: il siciliano spegnerà il prossimo 14 novembre trentaquattro candeline e, come ha dimostrato Alejandro Valverde, si può proseguire fino ai 38 anni senza problemi e in piena forma (non a caso l’iberico è andato a prendersi proprio in questa stagione il titolo iridato). Gli obiettivi a medio e lungo termine sono già segnati: le Olimpiadi di Tokyo 2020, per riscattare la sfortunata caduta di Rio 2016, che saranno adattissime alle caratteristiche dello Squalo dello Stretto, e, molto probabilmente anche il Mondiale dello stesso anno, che si disputerà in Svizzera.

Si guarda però ovviamente già alla prossima stagione: Giro d’Italia e Vuelta di Spagna, oltre alla Liegi-Bastogne-Liegi, sono gli appuntamenti segnati in rosso sul calendario del siciliano. Andando però a guardare avanti inizia ad entrare in gioco il nodo rinnovo di contratto con la Bahrein-Merida. Si sono infatti susseguite in questi giorni le voci di mercato che vedono un cambio di squadra imminente per lo Squalo, a partire dal 2020: si parla addirittura di un possibile clamoroso passaggio al Team Sky. Difficile riuscire a giudicare sin da ora, ma sarebbe una svolta unica e che rivoluzionerebbe l’intero panorama del World Tour.













gianluca.bruno@oasport.it