Ciclismo, Gran Piemonte 2018: Valverde per provare qualcosa da lontano, Colbrelli e Modolo tra i favoriti in caso di volata

Domani si correrà la 102ma edizione del Gran Piemonte, seconda classica del Trittico d’Autunno. Il percorso, del tutto pianeggiante, è lungo 191 km ,con partenza da Racconigi e arrivo a Stupinigi, e tocca le Regge Sabaude presenti nel circondario di Torino. A differenza dello scorso anno, in cui la gara servì anche a proclamare il campione italiano (Fabio Aru), quest’anno la tappa non presenta alcuna insidia altimetrica, eppure il fascino farà sì che a provarci ci saranno anche alcuni big come lo stesso Aru e il campione del mondo Alejandro Valverde (ancora da confermare).

Come già anticipato il tracciato è perfetto per le ruote veloci, ergo, vista l’assenza di Greg Van Avermaet, il favorito non può che essere l’olandese della Lotto Soudal, Tim Wellens, specialista di questo tipo di classiche. Altro nome da tenere sott’occhio è di sicuro Ian Stannard della Sky. A proposito del team britannico, dovrebbe esserci anche Egan Bernal, che così come Valverde potrebbe inventarsi qualcosa da lontano, anche se sarà difficile fare la differenza su questo percorso. Stesso discorso vale per ciclisti come Rafal Majka, Mikel Landa e Ilnur Zakarin, tutti molto più abituati a pedalare quando la strada è in pendenza.

L’italiano di punta sarà il capitano della Bahrein-Merida Sonny Colbrelli, il quale sta attraversando un ottimo periodo di forma. Altra ruota veloce per gli azzurri è Sacha Modolo: il corridore della EF-Drapac, in caso di arrivo in volata ha tutte le carte in regola per spuntarla. Chi deve sperare in un’azione in solitaria è Davide Formolo, per il quale si potrebbe fare lo stesso discorso che vale per gli altri scalatori. Caratteristiche diverse per Alessandro De Marchi, ma anche il corridore della BMC, egregio ai Mondiali, se vuole vincere deve inventarsi qualcosa. Altri nomi su cui prestare particolare attenzione sono quelli di Manuel Belletti, terzo al GP Beghelli,e Filippo Ganna, talento del ciclismo su pista.

GRAN PIEMONTE 2018

Racconigi-Stupinigi (191 km)

Orario di partenza: 11.55

Orario di arrivo previsto: 16.15-16.40 circa

Dirette TV su Rai Sport ed Eurosport; dirette streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

Foto: Dana Gardner Shutterstock.com