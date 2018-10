Ciclismo, gli italiani senza contratto per la stagione 2019. Tanti disoccupati a caccia di un ingaggio

Si infiamma il ciclomercato, con tantissime trattative che stanno andando a buon fine in questo periodo di fine stagione. Tutte le squadre infatti stanno preparando le rose per iniziare al meglio la nuova annata, con il calendario 2018 che volge al termine. Ancora però, come di consueto, ci sono tanti corridori senza contratto a caccia di un ingaggio: c’è ovviamente molto tempo per trovare gli accordi giusti. Andiamo a scoprire tutti gli italiani che al momento non hanno firmato con nessuna squadra per la prossima stagione.

WorldTour

Matteo Montaguti (Ag2r La Mondiale)

Riccardo Minali (Astana)

Moreno Moser (Astana)

Valerio Agnoli (Bahrain-Merida)

Enrico Gasparotto (Bahrain-Merida)

Giovanni Visconti (Bahrain-Merida)

Cesare Benedetti (Bora-hansgrohe)

Matteo Pelucchi (Bora-hansgrohe)

Davide Cimolai (Groupama-FDJ)

Eros Capecchi (Quick-Step Floors)

Salvatore Puccio (Sky)

Eugenio Alafaci (Trek-Segafredo)

Fabio Felline (Trek-Segafredo)

Filippo Ganna (UAE Team Emirates)

Manuele Mori (UAE Team Emirates)

Edward Ravasi (UAE Team Emirates)

Diego Ulissi (UAE Team Emirates)

Professional

Marco Benfatto (Androni-Sidermec)

Alessandro Bisolti (Androni-Sidermec)

Raffaello Bonusi (Androni-Sidermec)

Marco Frapporti (Androni-Sidermec)

Mattia Frapporti (Androni-Sidermec)

Matteo Spreafico (Androni-Sidermec)

Simone Andreetta (Bardiani-CSF)

Enrico Barbin (Bardiani-CSF)

Michael Bresciani (Bardiani-CSF)

Mirco Maestri (Bardiani-CSF)

Marco Maronese (Bardiani-CSF)

Lorenzo Rota (Bardiani-CSF)

Simone Sterbini (Bardiani-CSF)

Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF)

Luca Wackermann (Bardiani-CSF)

Danilo Celano (CajaRural-RGA)

Nicola Bagioli (Nippo-Fantini)

Alan Marangoni (Nippo-Fantini)

Simone Ponzi (Nippo-Fantini)

Ivan Santaromita (Nippo-Fantini)

Marco Tizza (Nippo-Fantini)

Andrea Peron (Novo Nordisk)

Umberto Poli (Novo Nordisk)

Simone Antonini (Wanty-GroupeGobert)

Liam Bertazzo (Wilier-Selle Italia)

Matteo Busato (Wilier-Selle Italia)

Marco Coledan (Wilier-Selle Italia)

Giuseppe Fonzi (Wilier-Selle Italia)

Jacopo Mosca (Wilier-Selle Italia)

Filippo Pozzato (Wilier-Selle Italia)

Alex Turrin (Wilier-Selle Italia)

Edoardo Zardini (Wilier-Selle Italia)













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Valerio Origo