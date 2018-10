Ciclismo, Giro dell’Emilia 2018: programma, orari e tv

Sabato 6 ottobre si correrà la 101ma edizione del Giro dell’Emilia. Il calendario delle classiche italiane di fine stagione si apre con la corsa bolognese che in questa edizione presenta un percorso particolarmente impegnativo con le salite di Mongardino, Passo Brasimone e Valico Ganzole prima dei cinque passaggi sullo strappo di San Luca, dove sarà posto il traguardo. Lo scorso anno vinse Giovanni Visconti davanti a Vincenzo Nibali e Rigoberto Urán.

La partenza della corsa è fissata alle 11.30, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.30 e le 17.00, in base alla media oraria. Il Giro dell’Emilia sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Di seguito il programma completo.

Giro dell’Emilia 2018

Sabato 6 ottobre

Bologna-San Luca 207 km

Partenza: 11.30

Arrivo previsto: 16.30-17.00 circa

Foto: Pier Colombo