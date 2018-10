Ciclismo, Giacomo Nizzolo chiude la stagione: doppia microfrattura all’acetabolo, nuova squadra nel 2019

Stagione ufficialmente conclusa per Giacomo Nizzolo che era finito a terra lo scorso 22 settembre durante il Tour de Eurométropole. Gli esami medici a cui si è sottoposto l’atleta della Trek-Segafredo (dal prossimo anno correrà per la Dimension Data) hanno infatti evidenziato una doppia microfrattura all’acetabolo destro, cioè la parte esterna dell’anca. Il lombardo è così costretto a scendere definitivamente dalla bicicletta e a chiudere il 2018 in anticipo.

Il 29enne, che era già rimasto ai box a inizio anno per dei problemi al ginocchio sinistro (aveva dovuto rinunciare anche al Giro d’Italia), non potrà così disputare le Hammer Series di Hong Kong e le classiche italiane di fine stagione (Trofeo Beghelli e Tre Valli Varesine). Queste le dichiarazioni rilasciate dal ciclista a tuttobiciweb: “Sono ovviamente molto triste di non poter correre la Hammer Series e le classiche italiane, visto che ero uscito con un’ottima condizione dalla Vuelta. È un peccato, ma mi concentrerò sul mio recuperò e anticiperò il periodo di riposo già previsto, per poi ricominciare ad allenarmi e pianificare i programmi per il futuro”.













Foto: Cometto Boschetti