Ciclismo, Andrea Manfredi tra le vittime dell’incidente aereo in Indonesia. Ex professionista, aveva 26 anni

Un tragico incidente aereo è avvenuto nella notte italiana in Indonesia. Un Boeing 737 Max 8 è precipitato dopo 13 minuti dal decollo avvenuto nell’aeroporto della capitale Jakarta. Il mezzo era diretto verso Pangkal Pinang, al largo di Sumatra. Tutti i 189 passeggeri sono purtroppo deceduti come ha riferito il Presidente della Lion Air Edward Sirait e tra di loro c’era anche italiano: si tratta, come ha confermato la Farnesina, di Andrea Manfredi. Gli appassionati di ciclismo lo conoscono molto bene: 26enne di Massa, nel 2013 ha gareggiato con la Ceramica Flaminia e poi nel biennio successivo aveva militato da professionista per la Bardiani CSF prima di fondare l’azienda Sportek. La redazione di OA Sport porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia di Andrea.













Foto: pagina Facebook Andrea Manfredi