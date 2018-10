Champions League 2018-2019 calcio, il calendario della prossima giornata. Gli orari e il programma di tutte le partite. Come vederle in tv

Terza giornata della Champions League 2018-2019 in scena e grandi incontri si prospettano per le nostre compagini. Il Napoli di Carlo Ancelotti, dopo essersi imposto al San Paolo contro il Liverpool, andrà a Parigi e se la vedrà contro il PSG di Neymar e Mbappè in un match molto interessante, altra prova di maturità per i partenopei. L’Inter, a punteggio pieno nel proprio raggruppamento, volerà a Barcellona per vedersela contro i blaugrana di Leo Messi. Un match molto difficile per gli uomini di Luciano Spalletti.

La Juventus, invece, dopo aver ottenuto due vittorie contro il Valencia e lo Young Boys andrà a Manchester per affrontare i Red Devis di José Mourinho che venderanno cara la pelle al cospetto di Cristiano Ronaldo e compagni. Portoghese che fa il suo ritorno nella città che lo ha lanciato nel calcio internazionale in un incontro pieno di significati. All’Olimpico, infine, la Roma se la vedrà contro il CSKA e il target saranno i tre punti per bissare il successo ottenuto nell’ultimo turno contro il Plzen.

Per quanto concerne la copertura televisiva, Barcellona-Inter sarà su Sky e sulla Rai in chiaro e sarà trasmessa sia in tv, sia in streaming grazie ai vari dispositivi che permettono la visione della sfida. Le altre gare di Champions League che vedono impegnate le italiane, invece, saranno visibili solamente su Sky: soltanto gli abbonati potranno dunque assistere alle super match tra PSG e Napoli e tra Manchester United e Juventus, oltre a Roma-CSKA Mosca.

Terza giornata

Martedì 23 ottobre

ore 18.55 AEK Atene – Bayern Monaco (E)

ore 18.55 Young Boys – Valencia (H)

ore 21.00 Ajax – Benfica (E)

ore 21.00 Hoffenheim – Lione (F)

ore 21.00 Shakhtar – Manchester City (F)

ore 21.00 Real Madrid – Viktoria Plzen (G)

ore 21.00 Roma – CSKA Mosca (G)

ore 21.00 Manchester United – Juventus (H)

Mercoledì 24 ottobre

ore 18.55 Brugge – Monaco (A)

ore 18.55 PSV – Tottenham (B)

ore 21.00 Borussia Dortmund – Atletico Madrid (A)

ore 21.00 Barcellona – Inter (B)

ore 21.00 Liverpool – Stella Rossa (C)

ore 21.00 PSG – Napoli (C)

ore 21.00 Galatasaray – Schalke 04 (D)

ore 21.00 Lokomotiv – Porto (D)













