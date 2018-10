Calendario Serie A calcio, gli anticipi di oggi in tv. Gli orari e come vederli su Sky e Dazn

Si apre oggi con tre anticipi la decima giornata della Serie A di calcio. La prima partita di questo sabato di campionato sarà Atalanta-Parma alle 15.00. I bergamaschi si sono sbloccati con la netta vittoria per 5-1 con il Chievo e proveranno ora a ripetersi anche davanti al pubblico di casa.

Alle 18.00 la capolista Juventus giocherà in trasferta contro l’Empoli. I bianconeri nell’ultima giornata hanno interrotto la striscia di vittorie con il Genoa (1-1), ma hanno poi subito reagito superando in Champions League il Manchester United (1-0). In questa partita la squadra di Allegri punta a ripetersi e partirà nettamente favorita contro un Empoli in crisi di risultati.

Infine alle 20.30 il Torino ospiterà la Fiorentina. I granata si trovano ad un solo punto in classifica dai viola e proveranno a sfruttare il fattore campo per compiere il sorpasso e dare una svolta alla stagione. Di seguito il calendario completo degli anticipi di oggi, con gli orari di tutte le partite e come vederle in diretta tv su Sky e in diretta streaming su DAZN.

Sabato 27 ottobre

15:00 Atalanta-Parma Sky

18:00 Empoli-Juventus Sky

20:30 Torino-Fiorentina DAZN

Foto: Cristiano Barni Shutterstock.com