Calendario Serie A basket oggi, terza giornata: gli orari di tutte le partite e come vederle in tv e streaming

Dopo l’antipasto costituito dall’anticipo tra Vanoli Cremona e Red October Cantù, vinto dalla formazione di Evgeny Pashutin con un ampio 79-96, arriva la terza domenica di Serie A 2018-19, che vedrà in campo sette partite tra il pomeriggio e la sera.

Si comincerà con Varese-Trento, in un mezzogiorno che promette un certo numero di scintille a Masnago, visto anche il periodo non esattamente positivo della Dolomiti Energia. Successivamente, a scaglioni di mezz’ora dalle 17 alle 19, ci saranno cinque partite, tra le quali si segnalano un bel Trieste-Brescia, Milano-Pistoia come ritorno dell’Olimpia dalle fatiche europee e soprattutto Avellino-Bologna, il match più interessante di oggi. In serata, spazio al posticipo tra Reggio Emilia e Torino al PalaBigi.

Di seguito il programma completo della terza giornata di Serie A 2018-2019, coi dettagli sulla trasmissione degli incontri in tv e streaming attraverso RaiSport, Eurosport 2 ed Eurosport Player:

DOMENICA 21 OTTOBRE

Ore 12:00 – Openjobmetis Varese-Dolomiti Energia Trentino – Eurosport Player

Ore 17:00 – Alma Trieste-Germani Basket Brescia – Eurosport Player

Ore 17:30 – A|X Armani Exchange Milano-Oriora Pistoia – Eurosport 2 ed Eurosport Player

Ore 18:00 – Happy Casa Brindisi-Banco di Sardegna Sassari – Eurosport Player

Ore 18:30 – Sidigas Avellino-Segafredo Virtus Bologna – Eurosport Player

Ore 19:00 – Umana Reyer Venezia-VL Pesaro – Eurosport Player

Ore 20:45 – Grissin Bon Reggio Emilia-Fiat Torino – RaiSport ed Eurosport Player













