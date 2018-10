Calendario NBA 2018-2019 | Date regular season | Play-off | Orari e programma | Palinsesto tv

Nella notte italiana tra martedì 16 e mercoledì 17 ottobre inizierà la NBA 2018-2019, il massimo campionato statunitense di basket, la Lega più importante del Pianeta per quanto riguarda la palla a spicchi dove giocano i migliori giocatori al Mondo che regaleranno grande spettacolo a suon di canestri. La regular season scatterà dunque con un turno infrasettimanale: ad aprire le danze la sfida tra i Boston Celtis e i Philadelphia 76ers, mentre i Golden State Warriors Campioni in carica esordiranno in casa contro gli Oklahoma City Thunder. Di seguito il calendario della NBA 2018-2019 con tutte le date, le sfide, il programma, gli orari e come seguire le partite.

NBA 2018-2019: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

Sky Sport detiene i diritti per la trasmissione in diretta del campionato di basket più bello del mondo: 12 incontri a settimana saranno trasmessi in diretta, almeno una partita live al giorno.

Il canale di riferimento sarà Sky Sport NBA dove verranno proposti anche programmi specializzati e rubriche di approfondimento.

Sicuramente verrà mandato in onda un incontro la domenica in prima serata e quello in seconda serata del sabato (ma da dicembre). Una partita al giorno con telecronaca in italiano, le altre con commento in lingua originale.

Le dirette streaming saranno invece su Sky Go e anche su skysport.it dove verranno proposte sintesi, video, highlights e approfondimenti.

NBA 2018-2019: TUTTE LE DATE, TRA REGULAR SEASON E PLAYOFF

La regular season inizierà nella notte tra il 16 e il 17 ottobre, la concusione è prevista per il 10 aprile.

Si giocherà tutti i giorni con un’unica interruzione per l’All-Star Weekend in programma a Charlotte da venerdì 15 a domenica 17 febbraio.

I playoff scatteranno il 13 aprile: quarti di finale, semifinali e finali di Conference al meglio delle 7 partite prima della Finale per l’Anello in programma dal 30 maggio al 16 giugno.

Ricordiamo che si gioca anche a Natale con il solito spettacolare Christmas Day.

NBA 2018-2019: IL CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO DELLA NBA 2018-2019













Foto: Natursports / Shutterstock.com