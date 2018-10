Calendario Mondiali volley femminile, il programma di giovedì 11 ottobre. Gli orari e come vedere le partite in tv

Giovedì 11 ottobre si disputeranno otto partite ai Mondiali 2018 di volley femminile, si conclude la seconda fase della rassegna iridata e conosceremo il quadro delle squadre qualificate alla Final Six. Le prime tre classificate dei due gironi verranno promosse alla terza fase, saranno in programma quattro scontro diretti fondamentali per definire le posizioni e chi potrà festeggiare: l’Italia se la dovrà vedere con gli USA, la Serbia contro l’Olanda, sfida cruciale tra Cina e Russia, il Brasile va a caccia di punti fondamentali col Giappone.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di giovedì 11 ottobre ai Mondiali 2018 di volley femminile. La partita dell’Italia sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE:

03.40 Messico vs Porto Rico (Pool E, a Nagoya)

03.40 Bulgaria vs Azerbaijan (Pool F, a Osaka)

06.25 Germania vs Repubblica Dominicana (Pool E, a Nagoya)

06.25 Turchia vs Thailandia (Pool F, a Osaka)

09.10 Olanda vs Serbia (Pool E, a Nagoya)

09.10 Italia vs USA (Pool F, a Osaka)

12.20 Giappone vs Brasile (Pool E, a Nagoya)

12.20 Cina vs Russia (Pool F, a Osaka)













