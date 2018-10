Calendario Mondiali volley femminile 2018: le date delle semifinali e della finale. Programma, orari e tv

La Nazionale italiana di pallavolo femminile è tra le prime quattro al mondo: in Giappone ora dal sogno iridato ci dividono soltanto due partite. Nelle semifinali di venerdì 19 ottobre le azzurre se la vedranno con la Cina, già incontrata (e battuta) nella prima fase. Dall’altra parte del tabellone sfida tra Serbia ed Olanda. La tv giapponese ha obbligato l’Europa a svegliarsi presto per seguire le due sfide: serbe ed olandesi si sfideranno alle ore 6.40, Italia e Cina alle ore 9.10. Finale per il quinto posto alle ore 12.20 tra USA e Giappone.

Sabato 20 sarà invece il giorno del titolo iridato. Ad aprire le danze però sarà la finale per il terzo e quarto posto, e qui l’orario varia leggermente: si inizia alle 10.20. Non prima delle 12.40, e comunque almeno mezz’ora dopo la fine della finalina per il bronzo, scenderanno in campo le due formazioni che si contenderanno oro e titolo mondiale.

Tutte le sfide saranno trasmesse dalla Rai, le gare dell’Italia su Rai2 e le altre su RaiSport+HD, ma tutte saranno fruibili attraverso RaiPlay. Come per tutta la rassegna iridata OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale delle sfide della nostra Nazionale. Di seguito il programma completo fino alla finale.

Venerdì 19 ottobre

Semifinali

ore 6.40 Serbia-Olanda

ore 9.10 Cina-Italia

Finale 5° posto

ore 12.20 USA-Giappone

Sabato 20 ottobre

Finale 3° posto

ore 10.20

Finalissima

non prima delle ore 12.40













Foto: FIVB

roberto.santangelo@oasport.it