Calendario Coppa del Mondo scherma 2018-2019: le date e il programma delle tappe

Sta per ripartire la Coppa del Mondo di scherma. La prossima settimana a Tallinn (spada femminile) ed Orleans (sciabola femminile) ci saranno le prime prove stagionali. Come sempre grandissima attesa per l’Italia che nella scorsa stagione aveva festeggiato la vittoria delle coppe di Alessio Foconi (fioretto maschile) e Mara Navarria (spada femminile).

Questo il calendario completo della Coppa del Mondo arma per arma

FIORETTO FEMMINILE

Algeri (23/25 novembre 2018)

Danzica (11/13 gennaio 2019)

St. Maur (25-27 gennaio 2019)

Torino (08/10 febbraio 2019)

Cancun (01/03 marzo 2019)

Anaheim (16/17 marzo 2019)

Tauber (03/05 maggio 2019)

Shanghai (17/19 maggio 2019)

FIORETTO MASCHILE

Bonn (09/11 novembre 2018)

Parigi (11/13 gennaio 2019)

Tokyo (25-27 gennaio 2019)

Torino (08/10 febbraio 2019)

Il Cairo (01/03 marzo 2019)

Anaheim (16/17 marzo 2019)

San Pietroburgo (03/05 maggio 2019)

Shanghai (17/19 maggio 2019)

SPADA FEMMINILE

Tallinn (09/11 novembre 2018)

La Havana (11/13 gennaio 2019)

Doha (25/27 gennaio 2019)

Barcellona (08/10 febbraio 2019)

Cina (22/24 marzo 2019)

Budapest (08/10 marzo 2019)

Dubai (17/19 maggio 2019)

Cali (03/05 maggio 2019)

SPADA MASCHILE

Berna (23/25 novembre 2018)

Heindenheim (11/13 gennaio 2019)

Doha (25/27 gennaio 2019)

Vancouver (08/10 febbraio 2019)

Buenos Aires (22/24 marzo 2019)

Budapest (08/10 marzo 2019)

Parigi (17/19 maggio 2019)

Cali (03/05 maggio 2019)

SCIABOLA FEMMINILE

Orleans (09/11 novembre 2018)

Salt Lake City (25/27 gennaio 2019)

Cancun (22/24 febbraio 2019)

Atene (08/10 marzo 2019)

Sint Niklaas (22/24 marzo 2019)

Seul (26/28 aprile 2019)

Tunisi (10/12 maggio 2019)

Mosca (24/26 maggio 2019)

SCIABOLA MASCHILE

Algeri (16/18 novembre 2018)

Varsavia (01/03 febbraio 2019)

Cancun (22/24 febbraio 2019)

Padova (08/10 marzo 2019)

Budapest (22/24 marzo 2019)

Seul (26/28 aprile 2019)

Madrid (10/12 maggio 2019)

Mosca (24/26 maggio 2019)













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Bizzi/Federscherma