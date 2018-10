Calendario Atp Finals Londra 2018: date, programma, orari e tv del Masters di fine anno

Dall’11 al 18 novembre si terranno le ATP Finals: i migliori otto tennisti del 2018 si daranno battaglia per conquistare il torneo che nei fatti chiude la stagione tennistica mondiale. A differenza delle Finali femminili non ci sarà la trasmissione in chiaro gratuita degli eventi, in quanto i diritti sono di Sky.

Gli otto partecipanti saranno divisi in due raggruppamenti da cui passeranno in semifinale i primi due di ciascun raggruppamento: la fase preliminare si terrà da domenica 11 a venerdì 16, mentre le semifinali si giocheranno sabato 17 e le finali andranno in scena domenica mattina.

Di seguito il calendario completo delle ATP Finals 2918:

Domenica 11 novembre

Round robin

Sessione pomeridiana

ore 13.00 Primo doppio

ore 15.00 Primo singolare

Sessione serale

ore 19.00 Secondo doppio

ore 21.00 Secondo singolare

Lunedì 12 novembre

Round robin

Sessione pomeridiana

ore 13.00 Primo doppio

ore 15.00 Primo singolare

Sessione serale

ore 19.00 Secondo doppio

ore 21.00 Secondo singolare

Martedì 13 novembre

Round robin

Sessione pomeridiana

ore 13.00 Primo doppio

ore 15.00 Primo singolare

Sessione serale

ore 19.00 Secondo doppio

ore 21.00 Secondo singolare

Mercoledì 14 novembre

Round robin

Sessione pomeridiana

ore 13.00 Primo doppio

ore 15.00 Primo singolare

Sessione serale

ore 19.00 Secondo doppio

ore 21.00 Secondo singolare

Giovedì 15 novembre

Round robin

Sessione pomeridiana

ore 13.00 Primo doppio

ore 15.00 Primo singolare

Sessione serale

ore 19.00 Secondo doppio

ore 21.00 Secondo singolare

Venerdì 16 novembre

Round robin

Sessione pomeridiana

ore 13.00 Primo doppio

ore 15.00 Primo singolare

Sessione serale

ore 19.00 Secondo doppio

ore 21.00 Secondo singolare

Sabato 17 novembre

Semifinali

Sessione pomeridiana

ore 13.00 Primo doppio

ore 15.00 Primo singolare

Sessione serale

ore 19.00 Secondo doppio

ore 21.00 Secondo singolare

Domenica 18 novembre

Finali

Sessione pomeridiana

ore 16.30 Doppio

ore 19.00 Secondo singolare













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock

