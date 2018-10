Calcio, Qualificazioni Europei 2019 Under 19: gli azzurri calano il tris all’esordio contro l’Estonia

Riparte il cammino della Nazionale Under 19. Dopo la finale raggiunta due mesi fa e persa solo ai supplementari contro il Portogallo, gli azzurrini ripartono al meglio nelle Qualificazioni agli Europei di categoria del prossimo anno. La squadra allenata da Federico Guidi ha superato per 3-0 in trasferta l’Estonia, portandosi in vetta al gruppo 2.

Un 3-0 firmato dalla doppietta di uno scatenato Giacomo Raspadori e da quella di Manolo Portanova. Dopo 11 minuti è l’attaccante del Sassuolo ad aprire le marcature dopo una bella azione personale. Il raddoppio arriva verso al 25′ con Portanova che di testa sfrutta il cross di Fagioli. Nella ripresa è ancora Raspadori a calare il tris sul cross di Bellanova.

Sabato, sempre a Tallinn (sede del primo girone) l’Italia sfiderà la Finlandia, che oggi ha fatto 0-0 con la Danimarca. Con una vittoria gli azzurri sarebbero certi della qualificazione alla fase successiva con un turno d’anticipo.













