Calcio, i migliori italiani della nona giornata di Serie A. Gol decisivi di Immobile, Bessa e Ciofani

Diverse sorprese nella nona giornata della Serie A di calcio, con lo stop della Juventus e il tonfo della Roma. Vittorie invece per Napoli, Lazio e Inter, che batte il Milan nel derby. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori calciatori italiani in campo in questo fine settimana di campionato.

Ciro Immobile (Lazio): ancora una volta decisivo nella vittoria dei biancocelesti. Si rende più volte pericoloso ed è protagonista di entrambi i gol: sblocca il match tirando alla perfezione il rigore e poi serve l’assist del raddoppio per Correa.

Daniel Ciofani (Frosinone): il Frosinone torna a fare punti ed è merito in gran parte suo. Infatti realizza la seconda doppietta in Seria A ribaltando il punteggio: prima segna dal dischetto il 2-2 e poi fa il 3-2 insaccando in rete con uno splendido tiro a giro.

Daniel Bessa (Genoa): suo il gol partita che interrompe il dominio dei bianconeri. In campo dà sempre il tutto per tutto e nell’azione del gol si inserisce alla perfezione tra i centrali della Juventus, regalando così il pareggio al Grifone.

Manuel Lazzari (SPAL): mette in grande difficoltà la difesa della Roma con le sue progressioni sulla fascia e si procura il rigore decisivo per l’andamento della partita. Bene anche la doppia fase, coprendo in difesa quando serve.

Federico Chiesa (Fiorentina): un giocatore imprescindibile per l’attacco viola. Non riesce a segnare con il Cagliari, ma tutte le occasioni principali sono sue e si procura infatti il rigore del momentaneo vantaggio.

alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Foto: kivnl / Shutterstock.com