Calcio: Gabriele Gravina unico candidato in corsa per la presidenza della FIGC

Una notizia che ci si aspettava ed oggi è arrivata la conferma: Gabriele Gravina è l’unico candidato alla prossima presidenza della FIGC. Lo riporta stamane l’Ansa e dunque il n.1 della Lega Pro sarà l’unico in corsa per le elezioni in Federcalcio, previste il 22 ottobre.

Come riporta gazzetta.it, Gravina ha espresso la volontà di lanciarsi in questa sfida, con programma annesso, entro il termine stabilito dal regolamento, vale a dire quindici giorni prima dell’Assemblea Elettiva (22 ottobre) presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino.

Una strada che può far presupporre stabilità? Difficile dirlo. Come al solito, sarà l’applicazione del programma e dei suoi punti cardine a fare la differenza in un sistema calcio che ancora fatica a riprendersi dopo la mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali 2018 in Russia.













Foto: Dziurek / Shutterstock.com