Calcio femminile, le migliori italiane della quarta giornata di Serie A. Cecilia Salvai un muro, Claudia Ferrato che sorpresa!

E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il quarto turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo a valutare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend.

CECILIA SALVAI (JUVENTUS): Un muro difensivo invalicabile quello del difensore della Juventus. Nella trasferta romana il centrale bianconero dà sicurezza al reparto, giocando spesso in anticipo e leggendo come meglio non potrebbe le trame offensive delle rivali.

BENEDETTA GLIONNA (JUVENTUS): Un moto perpetuo la giovane attaccante della Vecchia Signora. A segno e brava a farsi trovar pronta in appoggio alle compagne, conferendo imprevedibilità alla manovra.

BARBARA BONANSEA (JUVENTUS): Non appena viene coinvolta, si fa subito notare per le sue accelerazioni. Gli strappi dell’esterno offensivo della Juve sono ormai un marchio di fabbrica di questo campionato.

TATIANA BONETTI (FIORENTINA): Una doppietta e tanta qualità in questo turno per la viola. La creatività e il genio sono aspetti che non le sono mai mancati ma se a questi segue anche la continuità: la gigliata è da Nazionale.

CLAUDIA FERRATO (SASSUOLO): L’attaccante neroverde è uno dei prospetti più interessanti della formazione di Gianpietro Piovani. Puntuale all’appuntamento con il gol e ottimo riferimento per le compagne quando si tratta di sacrificarsi in fase di non possesso palla. Una ragazza in cui credere per il presente e il futuro.













Foto: Claudio Bosco/livephotosport