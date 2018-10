Serie A, Cagliari-Bologna 2-0, Pedro e Pavoletti decidono la sfida salvezza

Il Cagliari ha sconfitto il Bologna per 2-0 nell’anticipo pomeridiano valido per l’ottava giornata della Serie A 2018-2019. I sardi si sono imposti in una fondamentale sfida salvezza e hanno così infilato il secondo successo in campionato salendo in 14esima posizione in classifica a quota 9 punti, due lunghezze di vantaggio sui felsinei che sono sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere.

I padroni di casa sono pariti subito a spron battuto e hanno sbloccato l’incontro al 22′ con Joao Pedro: Castro si scatena sulla sinistra, crossa al centro per il compagno che riesce a schiacciare di testa. Il Cagliari domina la partita in lungo e in largo, Pedro sfiora il raddoppio al 62′ ma Skorupski si inventa un ottimo intervento prima che al 68′ arrivi il 2-0 firmato da Pavoletti che concretizza di testa il solito cross di Castro.













Foto: bestino / Shutterstock.com