Buducnost-Olimpia Milano, Eurolega basket 2018-2019: data, programma, orario e tv

Riparte l’Eurolega e venerdì comincia il cammino europeo dell’unica squadra italiana presente nella manifestazione, l’Olimpia Milano. La squadra di Simone Pianigiani sarà ospite della formazione montenegrina del Buducnost, che nello scorso anno ha vinto per la prima volta nella sua storia la Lega Adriatica, qualificandosi in questo modo per l’Eurolega.

E’ stato un ottimo inizio di stagione per Milano, che ha vinto la Supercoppa Italiana e poi ha superato all’esordio in campionato la Happy Casa Brindisi. L’Armani Exchange punta a fare molto bene in campo europeo e l’obiettivo è quello di raggiungere i playoff e dunque di chiudere tra le prime otto della classifica. Il mercato estivo è stato importante, con gli arrivi soprattutto di Mike James e Nemanja Nedovic, che si sono già messi in mostra nelle prime partite.

La sfida tra Buducnost ed Olimpia Milano si giocherà venerdì 12 Ottobre alle ore 18.45 ed avrà la diretta streaming con Eurosport Player o Euroleague TV. Inoltre OA Sport offrirà la diretta scritta della partita.













