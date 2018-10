Boxe: l’ex campione del mondo Graciano Rocchigiani morto in un incidente stradale. Il pugile italo-tedesco aveva 54 anni

Una brutta notizia per il mondo della boxe. E’ morto per via di un incidente stradale l’ex campione del mondo dei supermedi IBF e dei mediomassimi WBC, oltre che campione europeo dei supermedi, Graciano Rocchigiani. Il 54enne italo-tedesco era a Belpasso, in provincia di Catania, dove si trovava in visita alla compagna con cui ha avuto due figli, venendo investito. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l’ex boxer è stato travolto da un auto mentre camminava sul ciglio della Statale 121, perdendo la vita nell’impatto. Una vera tragedia.













