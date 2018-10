Biglietti Roma-CSKA Mosca, Champions League 2018-2019: come acquistare i tickets per la sfida dell’Olimpico

Appuntamento fondamentale per la Roma di Eusebio Di Francesco: martedì 23 ottobre alle 21 i giallorossi ospitano allo Stadio Olimpico, nella Capitale, i russi del CSKA Mosca, nel terzo incontro della Champions League 2018-2019. Sfida davvero importantissima per la banda giallorossa: c’è in gioco infatti il passaggio del turno nel raggruppamento G.

Dando per scontata la rinascita del Real Madrid, che è comunque in posizione critica e dunque potrebbe creare grattacapi a tutte le altre contendenti, Roma e CSKA sono le due compagini che si giocano l’altro pass per gli ottavi. I russi sono riusciti nella clamorosa impresa di battere in casa i campioni d’Europa in carica e dunque partono carichi verso la Capitale, a caccia di un altro capolavoro, forti anche del primato del girone. Serve la vittoria a Dzeko e compagni, mentre gli ospiti, molto probabilmente, potrebbero accontentarsi anche di un pareggio.

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com