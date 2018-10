Biglietti Juventus-Manchester United, Champions League 2019: come acquistare i tickets per il match dell’Allianz Stadium

E’ tempo di Champions League, e l’Allianz Stadium sarà teatro di una sfida suggettiva e fondamentale in chiave ottavi di finale per la Juventus. I bianconeri infatti ospitano mercoledì 7 novembre alle 21 a Torino il Manchester United di José Mourinho, nel ritorno del big match che si svolgerà una settimana prima all’Old Trafford, in terra britannica.

I campioni d’Italia a Manchester sono stati dominanti. Nonostante il punteggio sia stato solo di 1-0 in proprio favore, la compagine allenata da Massimiliano Allegri ha avuto per larghi tratti del confronto il pallino del gioco in mano, sfiorando a più riprese il gol del raddoppio. Una delle migliori Juve degli ultimi tempi e dunque i Red Devils vorranno rispondere presente nel fortino bianconero. Sarà una partita nella partita: Cristiano Ronaldo vs Paul Pogba, i due grandi ex dell’incontro, pronti ad essere decisivi.

