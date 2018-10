Beach volley, World Tour Bandar-e Anzali 2019: tredicesimo posto per Monduzzi/Basti

Si ferma al primo turno l’avventura degli azzurri Emanuele Monduzzi e Antonio Basti nella terza tappa del Caspian Tour a Bandar-e Anzali in Iran, torneo 1 Stella del World Tour. Gli azzurri sono stati sconfitti in due set (21-9, 21-12) anche dagli sloveni Pokersnik/Plahutnik ed hanno chiuso con il 13mo posto. A giocarsi la vittoria finale nel torneo nell’atto conclusivo in programma domattina sarà la coppia iraniana più attesa, Salemi/Vakili e i kazaki Sidorenko/Dyachenko.

Finali terzo posto gironi: Salemi/Vakili (Iri)-Kitti/Banlue (Tha) 2-0 (21-14, 21-15), Shoushtarizadeh/Nikoufar (Iri)-Sramek/Samec (Cze) 1-2 (21-17, 10-21, 22-24), Monduzzi/Basti (Ita)-Pokeršnik/Plahutnik (Slo) 0-2 89-21, 12-21), Salagh/Farrokhi (Iri)-Bobrikov/Kramarenko (Rus) 2-1 (21-17, 21-23, 15-13).

Finali primo posto gironi: Enayati/Javad (Iri)-Kangkon/Dunwinit (Tha) 0-2 (13-21, 12-21), Raoufi/Mirzaali (Iri)-Kuleshov/Petrossyants (Kaz) 2-0 (21-14, 21-16), Sidorenko/Dyachenko (Kaz)-Pourasgari/Aghajani (Iri) 2-1 (18-21, 21-10, 15-11), Bogatu/Yakovlev (Kaz)-Kujawiak/Paszkowski (Pol) 1-2 (18-21, 21-12, 19-21).

Ottavi di finale: Enayati/Javad (Iri)-Pokeršnik/Plahutnik (Slo) 0-2 (15-21, 19-21), Kuleshov/Petrossyants (Kaz)-Salemi/Vakili (Iri) 0-2 (12-21, 19-21), Bogatu/Yakovlev (Kaz)-Sramek/Samec (Cze) 2-0 (21-16, 25-23), Pourasgari/Aghajani (Iri)-Salagh/Farrokhi (Iri) 2-0 (21-13, 21-16).

Quarti di finale: Raoufi/Mirzaali (Iri)-Pokeršnik/Plahutnik (Slo) 2-0 (21-14, 21-18), Salemi/Vakili (Iri)-Kujawiak/Paszkowski (Pol) 2-1 (12-21, 21-19, 17-15), Sidorenko/Dyachenko (Kaz)-Bogatu/Yakovlev (Kaz) 2-0 (21-19, 23-21), Pourasgari/Aghajani (Iri)-Kangkon/Dunwinit (Tha) 2-0 (21-18, 21-19)

Semifinali: Raoufi/Mirzaali (Iri)-Salemi/Vakili (Iri) 0-2 (24-26, 15-21), Sidorenko/Dyachenko (Kaz)-Pourasgari/Aghajani (Iri) 2-1 (20-22, 21-15, 15-10)