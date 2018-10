Beach volley, World Tour 2019 Yangzhou. Usa e Russia trionfano sulla sabbia cinese

April Ross torna a guardare tutte dall’alto in basso per la seconda volta nel 2018. In coppia con Alix Klineman, il bronzo di Rio e argento a Londra trionfa nel torneo 4 Stelle di Yangzhou in Cina che ha visto, invece, in campo maschile un’altra finale tutta russa con Semenov/Leshukov che hanno sconfitto al tie break i compagni Krasilnikov/Stoyanovskiy, confermando così la bontà del lavoro svolto dalle parti di Mosca.

La finale femminile ha visto le statunitensi Klineman/Ross battere 2-0 (21-19, 21-16) le brasiliane Ana Patricia, grande promessa del beach carioca con i suoi 20 anni e la più esperta Rebecca Cavalcanti al termine di un match che ha offerto qualche spunto solo nel primo set, vinto in rimonta dalla coppia a stelle e strisce. Usa anche sul terzo gradino del podio con Summer Ross che, in coppia con Hughes, dopo aver eliminato agli ottavi Menegatti/Orsi Toth, si sono imposte nella finale per il bronzo 2-1 (16-21, 23-21, 15-5) con le canadesi Humana Paredes/Pavan.

Spettacolo ed emozioni nella finale maschile vinta dai russi Semenov/Leshukov nel derby con i connazionali Krasilnikov/Stoyanovskiy. Rimonta a sorpresa di Semenov/Leshukov che hanno perso nettamente il primo set 13-21, poi si sono imposti 21-19 e 15-13 con un finale di match molto spettacolare. Bronzo per i brasiliani Guto Saymon che hanno sfruttato l’infortunio dei canadesi Pedlow/Schachter per tornare sul podio del World Tour dopo quasi due anni di astinenza per Saymon, mentre Guto aveva chiuso al secondo posto il torneo di Espinho ad agosto ma in coppia con il monumento Ricardo Santos.

TORNEO MASCHILE

Quarti di finale: Leshukov/Semenov (Rus)-Seidl/Waller (Aut) 2-0 (21-8, 23-21), Pedlow/Schachter (Can)-Bergmann/Harms (Ger) 2-1 (13-21, 26-24, 18-16), Krasilnikov/Stoyanovskiy (Rus)-Plavins/Tocs (Lat) 2-0 (21-11, 21-8), Saymon/Guto (Bra)-Rudol/Szalankiewicz (Pol) 2-1 (17-21, 21-18, 15-13)

Semifinali: Leshukov/Semenov (Rus)-Pedlow/Schachter (Can) 2-0 (21-11, 4-0 retired), Krasilnikov/Stoyanovskiy (Rus)Saymon/Guto (Bra) 2-0 (21-16, 21-12)

TORNEO FEMMINILE

Quarti di finale: Rebecca/Ana Patricia (Bra)-Fernanda/Barbara (Bra) 2-0 (21-15, 21-19), Hughes/Summer (Usa)-Birlova/Ukolova (Rus) 2-0 (21-19, 21-13), Humana-Paredes/Pavan (Can)-Wang/Xue (Chn) 2-0 (21-13, 21-17), Klineman/Ross (Usa)-Graudina/Kravcenoka (Lat) 2-0 (22-20, 21-11)

Semifinali: Rebecca/Ana Patricia (Bra)-Hughes/Summer (Usa) 2-0 (21-16, 21-18), Klineman/Ross (Usa)-Humana-Paredes/Pavan (Can) 2-1 (21-19, 25-27, 15-11)