Beach volley, World Tour 2019 Yangzhou. Hughes/Summer spengono il sogno di Menegatti/Orsi Toth

Si ferma agli ottavi, di fronte ad una delle coppie più forti del panorama mondiale, la corsa delle azzurre Menegatti/Orsi Toth nel torneo 4 Stelle di Yangzhou in Cina. La coppia italiana esce sconfitta 2-0 dalla sfida contro le statunitensi Hughes/Summer Ross e si deve accontentare del nono posto, con un pizzico di rammarico per un sorteggio non proprio fortunatissimo. La partita è stata molto più equilibrata di quanto non dica il risultato finale ma in, nelle fasi decisive, le statunitensi hanno commesso meno errori e hanno piazzato qualche difesa in più rispetto alle azzurre. Nel primo set l’equilibrio si rompe nella fase centrale con le statunitensi che conquistano un paio di break e distanziano Menegatti/Orsi Toth fino al 21-18 conclusivo. Secondo set in fotocopia con Hughes/Summer che si impongono con il punteggio di 21-17 e volano ai quarti dove troveranno le russe Ukolova/Birlova.

Tanta Russia anche nei quarti di finale maschili, che vedono al via una sola coppia brasiliana. Eliminazione agli ottavi per Alison/Andrè e Pedro Solberg/Bruno, a conferma del fatto che il nuovo progetto brasiliano stenta a decollare, anche a quattro mesi dalla rivoluzione in casa carioca ma c’è da giurare che le coppie verde-oro faranno di tutto per riprendersi una leadership che al momento viaggia verso il Vecchio Continente. Fuori agli ottavi anche le tre coppie statunitensi.

TORNEO FEMMINILE

Ottavi di finale: Ana Patrícia/Rebecca (Bra)-Kolosinska/Kociolek (Pol) 2-0 (21-15, 21-17), Stockman/Larsen (Usa)-Barbara/Fernanda (Bra) 0-2 (19-21, 14-21), Menegatti/Orsi Toth (Ita)-Hughes/Summer (Usa) 0-2 (18-21,m 17-21), Ukolova/Birlova (Rus)-Amaranta/Lobato (Esp) 2-0 (21-19, 21-10), Pavan/Humana-Paredes (Can)-Maria Clara/Elize Maia (Bra) 2-0 (21-15, 21-8), Betschart/Hüberli (Sui)-Wang/Xue (Chn) 1-2 (19-21, 21-14, 12-15), Claes/Walsh Jennings (Usa)-Klineman/Ross (Usa) 1-2 (21-19, 16-21, 11-15), Flint/Day (Usa)-Kravcenoka/Graudina (Lat) 1-2 (15-21, 21-17, 11-15)

Quarti di finale: Ana Patrícia/Rebecca (Bra)-Barbara/Fernanda (Bra), Hughes/Summer (Usa)-Ukolova/Birlova (Rus), Pavan/Humana-Paredes (Can)-Wang/Xue (Chn), Klineman/Ross (Usa)-Kravcenoka/Graudina (Lat).

TORNEO MASCHILE

Ottavi di finale: Pedro Solberg/Bruno Schmidt (Bra)-Seidl/Waller (Aut) 0-2 (18-21, 18-21), Semenov/Leshukov (Rus)-Slick/Patterson (Usa) 2-0 (21-19, 21-16), Pedlow/Schachter (Can)-Ahmed Tijan/Cherif (Qat) 2-0 (25-23, 22-20), Bergmann/Harms (Ger)-Alison/Andre (Bra) 2-1 (21-18, 13-21, 15-10), Krasilnikov/Stoyanovskiy (Rus)-Evans/Kolinske (Usa) 2-0 (21-14, 21-15), Perusic/Schweiner (Cze)-Plavins/Tocs (Lat) 0-2 (19-21, 21-23), Guto/Saymon (Bra)-Myskiv/Samoday (Rus) 2-0 (22-20, 25-23), Doherty/Allen (Usa)-Szalankiewicz/Rudol (Pol) 1-2 (21-17, 18-21, 10-15)

Quarti di finale: Seidl/Waller (Aut)-Semenov/Leshukov (Rus), Pedlow/Schachter (Can)-Bergmann/Harms (Ger), Krasilnikov/Stoyanovskiy (Rus)-Plavins/Tocs (Lat), Guto/Saymon (Bra)-Szalankiewicz/Rudol (Pol)