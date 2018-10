Beach volley, World Tour 2019 Las Vegas. Mol/Sorum imbattibili! Bansley/Wilkerson vincono il derby canadese

Fatto 30, hanno fatto anche 31 i norvegesi Mol/Sorum che continuano la loro marcia inarrestabile nel World Tour Negli Usa, a Las Vegas, i vichinghi inarrestabili hanno conquistato il loro quinto titolo consecutivo tra World Tour e Campionati Europei, un dominio che non ha eguali nel beach volley contemporaneo, fatto di turn over sul gradino più alto del podio.

Mol/Sorum hanno dominato la finale contro i polacchi Fijalek/Bryl superandoli con un secco 2-0 (21.17, 21-13) e bissando il successo ottenuto un mese e mezzo fa nell’atto conclusivo delle World Tour Finals.

Terzo gradino del podio per i russi Stoyanovskiy/Krasilnikov che hanno sconfitto nell’ennesima battagli del loro torneo 2-1 (21-13, 18-21, 20-18) i padroni di casa Crabb/Gibb.

In campo femminile vittoria per Bansley/Wilkerson nel derby con Humana-Paredes/Pavan: 2-1 (21-17, 17-21, 15-9) il risultato della finale, mentre la finale per il terzo posto ha premiato Maria Antonelli/Carol che hanno approfittato dell’infortunio di Rebecca (in coppia con Ana Patricia) sul 21-19, 20-17 che ha chiuso il match.