Beach volley, World Tour 2019 Las Vegas. Lupo/Nicolai nei quarti, Rossi/Caminati chiudono al nono posto

Paolo Nicolai e Daniele Lupo volano ai quarti di finale del torneo 4 Stelle di Las Vegas e portano già a casa un ottimo risultato ma la coppia italiana non vuole fermarsi qui e stasera proverà a dare l’assalto alla semifinale contro i polacchi Fijalek/Bryl.

Negli ottavi di finale, contro i rappresentanti del Qatar Ahmed Tijan/Cherif, coppia di assoluto valore a livello internazionale, Lupo/Nicolai hanno giocato un match molto solido, in particolare in fase cambio palla dove l’attacco di Lupo dal centro ha funzionato alla perfezione, mandando in difficoltà la coppia avversaria. A fare la differenza sono stati i 5 ace messi a segno da Nicolai, soprattutto nel secondo parziale. La coppia azzurra, infatti, è rimasta sempre avanti nel primo set vincendo 21-18, mentre nel secondo set la fase di equilibrio è stata spezzata proprio dai servizi vincenti di Paolo Nicolai e gli azzurri si sono imposti con il punteggio di 21-17.

Fijalek/Bryl hanno raggiunto i quarti di finale battendo nettamente 2-0 Marco Caminati ed Enrico Rossi che, dopo tre battaglie epocali (due vinte) in due giorni, non sono riusciti ad opporre resistenza alla forte coppia polacca che ha dominato entrambi i set dell’ottavo di finale con i punteggi di 21-13 e 21-11. Due i precedenti tra i polacchi e Lupo/Nicolai con un successo per parte nella passata stagione: vittoria azzurra a Gstaad e riscatto polacco nelle finali del World Tour che videro poi Fijalek/Bryl conquistare il secondo posto alle spalle degli imbattibili Mol/Sorum. Si gioca alle 18.

Curiosità: nel torneo maschile solo una coppia brasiliana è riuscita a qualificarsi per i quarti di finale e uno dei due giocatori si chiama Ricardo Santos, ha 43 anni, è stato campione olimpico (oltre argento e bronzo a Cinque Cerchi) e campione del mondo, sembrava sull’orlo di lasciare il beach ma ha deciso che tre medaglie olimpiche non erano abbastanza e prova ad inseguire assieme ad Alvaro Filho, uno che non sarà un supercampione ma sulla sabbia sa il fatto suo, una qualificazione a Tokyo che, vista la concorrenza, sembra impossibile ma da oggi forse un po’ meno.

Rinviato a questa sera l’ottavo di finale femminile che vedrà di fronte Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth e le brasiliane Maria Clara Elize Maia. Fischio d’inizio alle 18.

Ottavi di finale maschili: Sørum/Mol (Nor)-Plavins/Tocs (Lat) 2-0 (21-18, 21-14), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Ricardo/Álvaro Filho (Bra) 1-2 (15-21, 21-13, 9-15), Pedro Solberg/Bruno Schmidt (Bra)-Herrera/Gavira (Esp) 17-21, 21-18, 13-15), Crabb/Bourne (Usa)-Bergmann/Harms (Ger) 2-1 (19-21, 23-21, 15-9), Fijalek/Bryl (Pol)-Caminati/Rossi (Ita) 2-0 (21-13, 21-11), Nicolai/Lupo (Ita)-Ahmed Tijan/Cherif (Qat) 2-0 821-18, 21-17), Krasilnikov/Stoyanovskiy (Rus)-Guto/Saymon (Bra) 2-1 (21-13, 17-21, 15-13), Crabb/Gibb (Usa)-Perusic/Schweiner (Cze) 2-1 (21-18, 12-21, 15-13).

Quarti di finale maschili: Sørum/Mol (Nor)-Ricardo/Álvaro Filho (Bra), Herrera/Gavira (Esp)-Crabb/Bourne (Usa), Fijalek/Bryl (Pol)-Nicolai/Lupo (Ita), Krasilnikov/Stoyanovskiy (Rus)-Crabb/Gibb (Usa).

Sedicesimi di finale femminili: Kravcenoka/Graudina (Lat)-Liliana/Elsa (Esp) 1-2 (21-19, 21-23, 10-15), Makroguzova/Kholomina (Rus)-Lahti/Parkkinen (Fin) 0-2 (22-24, 22-24), Lehtonen/Ahtiainen (Fin)-Amaranta/Lobato (Esp) 0-2 (20-22, 17-21), Josi/Lili (Bra)-Sponcil/Claes (Usa) 0-2 (17-21,m 19-21), Stubbe/van Iersel (Ned)-Kolosinska/Kociolek (Pol) 1-2 (18-21, 21-16, 11-15), Maria Clara/Elize Maia (Bra)-Lunde/Ulveseth (Nor) 2-0 (21-18, 24-22), Murakami/Ishii (Jpn)-Wang/Xue (Chn) 2-1 (24-22, 19-21, 15-8), Flint/Day (Usa)-Sweat/Walsh Jennings (Usa) 2-1 (19-21, 21-19, 15-12)

Ottavi di finale femminili: Bansley/Wilkerson (Can)-Liliana/Elsa (Esp), Stockman/Larsen (Usa)-Lahti/Parkkinen (Fin), Betschart/Hüberli (Sui)-Amaranta/Lobato (Esp), Maria Antonelli/Carol (Bra)-Sponcil/Claes (Usa), Pavan/Humana-Paredes (Can)-Kolosinska/Kociolek (Pol), Menegatti/Orsi Toth (Ita)-Maria Clara/Elize Maia (Bra), Ana Patrícia/Rebecca (Bra)-Murakami/Ishii (Jpn) 2-0 (21-11, 21-12), Summer/Hughes (Usa)-Flint/Day (Usa) 1-2 (20-22, 21-14, 11-15).