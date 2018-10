Beach volley, World Tour 2019 Chetumal. Urna benevola per Menegatti/Orsi Toth: occasione da non perdere

Saranno le statunitensi Kaitlin Ledoux e Geena Urango le rivali di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth negli ottavi di finale del torneo 3 Stelle di Chetumal. Alle 22 ora italiana il binomio azzurro scenderà in campo per puntare ai quarti di finale contro una coppia al primo torneo assieme. Da una parte Kaitlin Ledoux che vanta nella scorsa stagione la vittoria al torneo 1 Stella di Satun in coppia con Stockman e il terzo posto Haiyang in coppia con Sponcil, oltre a qualche buon risultato nel circuito AVP, dall’altra Geena Urango che è al quarto torneo del World Tour in carriera dopo un’onesta carriera (ha 29 anni, uno in più della compagna) nel circuito AVP, dove ha ottenuto undici podi nelle ultime quattro stagioni. In caso di vittoria Menegatti/Orsi Toth affronterebbero ai quarti la vincente della sfida tra le padrone di casa messicane Revuelta/Orellana e le svedesi Yoken/Ogren: occasione da non perdere per le azzurre, a caccia del terzo podio del 2018.

Sedicesimi di finale: Jupiter/Chamereau (Fra)-Ledoux/Urango (Usa) 0-2 (12-21, 10-21), Dabizha/Abalakina (Rus)-Yoken/Ogren (Swe) 1-2 (19-21, 21-13, 13-15), Sinnema/Bloem (Ned)-Freiberger/Teufl (Aut) 2-0 (21-14, 21-11), Hjortland/Kjølberg (Nor)-Suzuki/Sakaguchi (Jpn) 0-2 (20-22, 16-21), Placette/Richard (Fra)-Smith/Pardon (Usa), Suzuki/Murakami (Jpn)-Dicello/Pollock (Usa), Lehtonen/Ahtiainen (Fin)-Gutierrez/Valdez (Mex), Howard/Reeves (Usa)-Kvapilova/Kubickova (Cze)

Ottavi di finale: Menegatti/Orsi Toth (Ita)-Ledoux/Urango (Usa), Revuelta/Orellana (Mex)-Yoken/Ogren (Swe), Tainá/Victoria (Bra)-Sinnema/Bloem (Ned), McNamara/McNamara (Can)-Suzuki/Sakaguchi (Jpn), Walsh Jennings/Sweat (Usa)-Winner Placette/Richard (Fra)-Smith/Pardon (Usa), Maria Clara/Elize Maia (Bra)-Winner Suzuki/Murakami (Jpn)-Dicello/Pollock (Usa), Bocharova/Voronina (Rus)-Winner Lehtonen/Ahtiainen (Fin)-Gutierrez/Valdez (Mex), Wilkerson/Bansley (Can)-Winner Howard/Reeves (Usa)-Kvapilova/Kubickova (Cze)