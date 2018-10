Beach volley, World Tour 2019 Chetumal. Tutto facile per Menegatti/Orsi Toth con le padrone di casa: secondo turno in cassaforte

Tutto facile, come da pronostico, per le azzurre Menegatti/Orsi Toth nella gara di esordio al torneo di Chetumal in Messico. Nella semifinale del girone preliminare le azzurre hanno sconfitto 2-0 le padrone di casa di casa Herdrick Duarte e Ibarra Ruiz. Qualche difficoltà per le italiane solo nel primo set, vinto con il punteggio di 21-16, mentre nel secondo parziale solo azzurre in campo e 21-13 a chiudere il match e a regalare la fase ad eliminazione diretta alla coppia italiana.

Menegatti/Orsi Toth affronteranno alle 22 nella finale del girone preliminare la coppia norvegese Kjolberg/Hjortland, che non ha mai raggiunto il secondo turno di un torneo World Tour, Le norvegesi hanno sconfitto 2-0 con un doppio 21-18 le ceche Kvapilova/Kubickova.

Semifinali gironi: Pool A: Bansley/Wilkerson (Can)-Gutierrez/Valdez (Mex) 2-0 (21-17, 21-16), Placette/Richard (Fra)-Dumbauskaite/Zobnina (Ltu) 2-0 (21-17, 21-16). Pool B: Menegatti/Orsi Toth (Ita)-Herdrick/Ibarra (Mex) 2-0 (21-16, 21-13), Kubickova/Kvapilova (Cze)-Kjolberg/Hjortland (Nor) 0-2 (18-21, 18-21). Pool C: Sweat/Walsh Jennings-Huber/Hubscher (Sui) 2-0 (21-8, 21-14), Chamereau/Jupiter (Fra)-Sakaguchi/Suzuki (Jpn) 2-0 (21-14, 21-16). Pool D: Ahtiainen/Lehtonen (Fin)-Tanaka/Urata (Jpn) 2-0 (21-12, 21-15), McNamara/McNamara (Can)-Ogren/Yoken (Swe) 2-0 (23-21, 21-15). Pool E: Elize Maia/Maria Clara (Bra)-Galindo/Gorda (Col) 2-1 (21-15, 18-21, 15-10), Abalakina/Dabizha (Rus)-Freiberger/Teufl (Aut) 2-1 (18-21, 21-11, 15-7). Pool F: Victoria/Taina (Bra)-Gordon/Marcelle (Can) 2-1 (19-21, 21-8, 15-5), Howard/Reeves (Usa)-DiCello/Pollock (Usa) 2-0 (21-16, 21-16). Pool G: Bloem/Sinnema (Ned)-Meunier-Bedard/Rancourt (Can), Bocharova/Voronina (Rus)-Pardon/Smith (Usa). Pool H: Orellana/Revuelta (Mex)-Ledoux/Urango (Usa), Murakami/Suzuki (Jpn)-Cruickshank/Nagy (Can).

Finali primo posto: Bansley/Wilkerson (Can)-Placette/Richard (Fra), Menegatti/Orsi Toth (Ita)-Kjolberg/Hjortland (Nor), Sweat/Walsh Jennings-Chamereau/Jupiter (Fra), Ahtiainen/Lehtonen (Fin)-McNamara/McNamara (Can), Elize Maia/Maria Clara (Bra)-Abalakina/Dabizha (Rus), Victoria/Taina (Bra)-Howard/Reeves (Usa).

Finali terzo posto: Gutierrez/Valdez (Mex)-Dumbauskaite/Zobnina (Ltu), Herdrick/Ibarra (Mex)-Kubickova/Kvapilova (Cze), Huber/Hubscher (Sui)-Sakaguchi/Suzuki (Jpn), Tanaka/Urata (Jpn)-Ogren/Yoken (Swe), Galindo/Gorda (Col)-Freiberger/Teufl (Aut), Gordon/Marcelle (Can)-DiCello/Pollock (Usa).