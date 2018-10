Beach volley, World Tour 2019 Chetumal. Menegatti/Orsi Toth chiudono in Messico il 2018 della rinascita

E’ stato l’anno della rinascita per entrambe: Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth provano a chiudere il 2018 (che per il beach volley è già 2019) nel migliore dei modi sulla sabbia messicana di Chetumal con un torneo 3 Stelle (solo al femminile) che distribuisce altri punti buoni per la qualificazione a Tokyo 2020.

La coppia italiana, reduce dall’ottimo quinto posto di Las Vegas, punta al terzo podio stagionale dopo la vittoria di Agadir nel torneo di reunion e il secondo posto di Qinzhou ma il lotto di partecipanti è sicuramente di livello più elevato rispetto ai due tornei sopracitati, con Bansley/Wilkerson coppia da battere, reduce dal successo di Las Vegas e da un 2018 di tutto rispetto con la vittoria di Varsavia e i podi di Ostrava, Itapema e Gstaad. Al via anche Kerri Walsh Jennings che finora non ha dato grandi segnali di potersi inserire (nonostante il livello non eccelso delle coppie statunitensi) nella lotta per poter aspirare alla qualificazione olimpica e le brasiliane Elize Maia/Maria Carol, battute dalle azzurre a Las Vegas e Taina/Victoria, outsider di lusso del movimento carioca.

Menegatti/Orsi Toth debuttano fra qualche minuto affrontando nella semifinale del girone B le padrone di casa messicane Herdrick/Ibarra, coppia ampiamente alla portata delle azzurre. Nell’altra semifinale del girone di fronte le ceche Kvapilova/Kubickova e le norvegesi Hjortland/Kjolberg.

Queste le semifinali dei gironi. Pool A: Bansley/Wilkerson (Can)-Gutierrez/Valdez (Mex), Placette/Richard (Fra)-Dumbauskaite/Zobnina (Ltu). Pool B: Menegatti/Orsi Toth (Ita)-Herdrick/Ibarra (Mex), Kubickova/Kvapilova (Cze)-Kjolberg/Hjortland (Nor). Pool C: Sweat/Walsh Jennings-Huber/Hubscher (Sui), Chamereau/Jupiter (Fra)-Sakaguchi/Suzuki (Jpn). Pool D: Ahtiainen/Lehtonen (Fin)-Tanaka/Urata (Jpn), McNamara/McNamara (Can)-Ogren/Yoken (Swe). Pool E: Elize Maia/Maria Clara (Bra)-Galindo/Gorda (Col), Abalakina/Dabizha (Rus)-Freiberger/Teufl (Aut). Pool F: Victoria/Taina (Bra)-Gordon/Marcelle (Can), Howard/Reeves (Usa)-DiCello/Pollock (Usa). Pool G: Bloem/Sinnema (Ned)-Meunier-Bedard/Rancourt (Can), Bocharova/Voronina (Rus)-Pardon/Smith (Usa). Pool H: Orellana/Revuelta (Mex)-Ledoux/Urango (Usa), Murakami/Suzuki (Jpn)-Cruickshank/Nagy (Can).













Foto Fivb