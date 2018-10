Beach volley, World Tour 2019 Chetumal. Bansley/Wilkerson concedono il bis. Usa sugli altri due gradini del podio

Si propongono come le “Mol/Sorum” al femminile Heather Bansley e Brandie Wilkerson che sulla sabbia messicana di Chetumal conquistano il secondo successo consecutivo dopo il più prestigioso successo nel torneo 4 Stelle di Las Vegas. Un successo atteso e annunciato, quello della coppia canadese, al terzo sigillo e sesto podio del 2018, che ha sconfitto la sorpresa del torneo, le statunitensi Ledoux/Urango che, dopo aver sconfitto le azzurre Menegatti/Orsi Toth negli ottavi, sono riuscite a centrare la finale al loro primo torneo assieme.

Nella finale di questa sera Bansley/Wilkerson hanno letteralmente dominato le statunitensi Ledoux/Urango vincendo 2-0 (21-12, 21-13) in meno di mezz’ora. Terzo posto per certi versi storico per la statunitense Kerri Walsh Jennings che torna, in coppia con Sweat, sul podio di un torneo del World Tour a 26 mesi di distanza dall’ultimo podio ottenuto in coppia con April Ross, la vittoria del torneo di Long Beach che seguì il bronzo olimpico di Rio de Janeiro ad agosto 2016. Niente male per la quarantenne plurimedagliata che insegue la sua quinta partecipazione olimpica. Nella finale per il bronzo Walsh Jennings/Sweat hanno sconfitto 2-1 (16-21, 21-8, 15-10) le canadesi McNamara/McNamara.

Ottavi di finale: Menegatti/Orsi Toth (Ita)-Ledoux/Urango (Usa) 0-2 (19-21, 19-21), Revuelta/Orellana (Mex)-Yoken/Ogren (Swe) 2-0 (21-14, 21-19), Tainá/Victoria (Bra)-Sinnema/Bloem (Ned) 2-0 (21-16, 21-16), McNamara/McNamara (Can)-Suzuki/Sakaguchi (Jpn) 2-0 (21-13, 21-18), Walsh Jennings/Sweat (Usa)-Placette/Richard (Fra) 2-1 (21-13, 17-21, 15-10), Maria Clara/Elize Maia (Bra)-Dicello/Pollock (Usa) 2-0 (21-14, 21-10), Bocharova/Voronina (Rus)-Lehtonen/Ahtiainen (Fin) 2-1 (23-21, 18-21, 23-21), Wilkerson/Bansley (Can)-Kvapilova/Kubickova (Cze) 2-1 (21-18, 19-21, 15-12).

Quarti di finale: Ledoux/Urango (Usa)-Revuelta/Orellana (Mex) 2-0 (21-18, 21-13), Tainá/Victoria (Bra)-McNamara/McNamara (Can) 1-2 (21-18, 19-21, 8-15), Walsh Jennings/Sweat (Usa)-Maria Clara/Elize Maia (Bra) 2-1 (13-21, 21-19, 15-13), Bocharova/Voronina (Rus)-Wilkerson/Bansley (Can) 0-2 (17-21, 16-21).

Semifinali: Ledoux/Urango (Usa)-McNamara/McNamara (Can) 2-1 (15-21, 21-15, 15-13), Walsh Jennings/Sweat (Usa)-Wilkerson/Bansley (Can) 0-2 (18-21, 17-21)