Beach volley, World Tour Bandar-e Anzali 2019: Monduzzi/Basti sconfitti al debutto in Iran. Sfida agli sloveni per gli ottavi

Subito una netta sconfitta per la coppia italiana composta da Emanuele Monduzzi e Antonio Basti nella semifinale del girone preliminare del main draw al torneo 1 Stella di Bandar-e Anzali in Iran. La coppia italiana è stata superata nettamente 2-0 (21-7, 21-9) da una delle coppie più attese del torneo, i kazaki Sidorenko /Dyachenko che sono già al secondo turno. Per superare lo scoglio e avanzare nel torneo agli ottavi di finale, ora gli azzurri dovranno vedersela con una coppia tutt’altro che facile da affrontare, gli sloveni Pokersnik/Plahutnik nella finale che vale il terzo posto del girone.

Questi i risultati del primo turno delle qualificazioni: Kuleshov/Petrossyants (Kaz)-Bye, Yamrali/Malmir (Iri)-Aldash/Mokhammad (Kaz) 2-1 (21-23, 21-15, 15-7), Bobrikov/Kramarenko (Rus)-Amiri/Kambiz (Iri) 2-0 (21-19, 21-17), Rouhollah/Shekar (Iri)-Sramek/Samec (Cze) 0-2 (11-21, 20-22), Kangkon/Dunwinit (Tha)-Bye, Berk/Novak (Slo)-Dybfest/Helland (Nor) 2-1 (21-15, 18-21, 15-10), Reza/Abolhassan (Iri)-Shoushtarizadeh/Nikoufar (Iri) 0-2 (14-21, 16-21), Bye-Kitti/Banlue (Tha)

Così il secondo turno delle qualificazioni: Kuleshov/Petrossyants (Kaz)-Ymrali/Malmir (Iri) 2-0 (21-18, 21-17), Bobrikov/Kramarenko (Rus)-Sramek/Samec (Cze) 0-2 (16-21, 16-21), Kangkon/Dunwinit (Tha)-Berk/Novak (Slo) 2-0 (26-24, 21-15), Shoushtarizadeh/Nikoufar (Iri)-Kitti/Banlue (Tha) 2-0 (21-19, 21-17)

Le semifinali dei gironi: Pool A: Salemi/Vakili (Iri)-Enayati/Javad (Iri) 1-2 (21-16, 19-21, 12-15), Kitti/Banlue (Tha)-Kangkon/Dunwinit (Tha) 1-2 (20-22, 21-17, 12-15). Pool B: Raoufi/Mirzaali (Iri)-Shoushtarizadeh/Nikoufar (Iri) 2-0 (21-10, 21-10), Kuleshov/Petrossyants (Kaz)-Sramek/Samec (Cze) 2-0 (21-11, 21-18). Pool C: Sidorenko/Dyachenko (Kaz)-Monduzzi/Basti (Ita) 2-0 (21-7, 21-9), Pokeršnik/Plahutnik (Slo)-Pourasgari/Aghajani (Iri) 0-2 (18-21, 12-21). Pool D: Bogatu/Yakovlev (Kaz)-Salagh/Farrokhi (Iri) 2-0 (21-17, 21-12), Kujawiak/Paszkowski (Pol)-Bobrikov/Kramarenko (Rus) 2-0 (21-17, 21-10).

Finali terzo posto gironi: Salemi/Vakili (Iri)-Kitti/Banlue (Tha), Shoushtarizadeh/Nikoufar (Iri)-Sramek/Samec (Cze), Monduzzi/Basti (Ita)-Pokeršnik/Plahutnik (Slo), Salagh/Farrokhi (Iri)-Bobrikov/Kramarenko (Rus).

Finali primo posto gironi: Enayati/Javad (Iri)-Kangkon/Dunwinit (Tha), Raoufi/Mirzaali (Iri)-Kuleshov/Petrossyants (Kaz), Sidorenko/Dyachenko (Kaz)-Pourasgari/Aghajani (Iri), Bogatu/Yakovlev (Kaz)-Kujawiak/Paszkowski (Pol).