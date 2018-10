Beach volley, World Tour 2018 Yangzhou. Partenza falsa per Rossi/Caminati. Menegatti/Orsi Toth contro le numero uno giapponesi

Inizia con una sconfitta l’avventura cinese per le due coppie azzurre impegnate nel torneo 4 Stelle di Yangzhou. Nel torneo maschile Enrico Rossi e Marco Caminati sono usciti sconfitti nella notte italiana dalla sfida di semifinale del girone contro i solidi statunitensi Doherthy/ASllen. Competitivi solo nella prima parte dei due set, gli azzurri non sono riusciti a contrastare l’efficacia al servizio degli statunitensi ed hanno commesso qualche errore di troppo, perdendo 2-0 (21-17, 21-16).

Per restare nel torneo e qualificarsi ai sedicesimi di finale ora Rossi/Caminati dovranno affrontare nella finale che vale il terzo posto nel girone una coppia di ottimo livello come quella del Qatar composta da Ahmed Tijan/Cherif che nell’altra semifinale del girone sono stati sconfitti 2-0 dagli ucraini Popov/Gordieiev, denotando uno stato di forma non eccelso ma si tratta di un avversario da prendere comunque con le molle.

In campo femminile alle 9.30 sarà la volta di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che partono con i favori del pronostico nella sfida contro le giapponesi Futami/Hasegawa, coppia comunque da prendere con le molle perché capace di qualche exploit in passato. Nell’altra semifinale del girone le giovani russe Makroguzova/Kholomina affronteranno le norvegesi Lunde/Ulveseth.