Beach volley, World Tour 2018 Qinzhou. Rimonta fatale: Menegatti/Orsi Toth seconde in Cina

Secondo posto per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che nella finale (la seconda disputata in stagione dalla coppia azzurra dopo quella vinta ad Agadir) del torneo 3 Stelle di Qinzhou, subiscono la rimonta dalle brasiliane Ana Patricia/Rebecca ed escono sconfitte 2-1 al termine di un match dai due volti che era iniziato benissimo per la coppia italiana. Per la coppia verdeoro si tratta della prima vittoria in carriera sia a livello individuale che di coppia nel circuito mondiale

Nel primo set partenza a razzo delle azzurre che mettono in difficoltà le brasiliane con alcune buone difese e con un servizio sempre efficace e si portano avanti 14-7. La partita cambia e le due giovani sudamericane, alla loro prima finale del circuito mondiale, limitano gli errori e si riportano vicino alla coppia italiana (17-14) che però tiene bene il cambio palla e si impone con il punteggio di 21-18.

In avvio di secondo set sono le brasiliane a portarsi avanti (5-3) e a mantenere un piccolo vantaggio fino all’11-10 quando Ana Patricia e Rebecca piazzano il break decisivo di 5-2 e volano sul 16-12, prima di chiudere con il punteggio di 21-15. La partenza del tie break è tutta per la coppia verdeoro che scatta avanti 5-2. Menegatti/ Orsi Toth serrano le fila e ritrovano il cambio palla ma le brasiliane sono brave a fare altrettanto e a mantenere invariate le distanze fino al 15-12 che consegna loro il primo titolo in carriera.

Nella finale per il terzo posto del torneo femminile successo della coppia statunitense Sponcil/Claes che ha battuto 2-0 (21-13, 21-16) le russe Ukolova/Birlova, conquistando il podio al primo torneo giocato assieme. Terzo posto, in campo, maschile per i belgi Koekelkoeren/Van Walle che hanno battuto 2-0 (21-13, 21-13) gli australiani Durant/Schumann. Tra pochi minuti scatterà la finalissima maschile tra i russi Myskiv/Samoday e gli statunitensi Crabb/Bourne.