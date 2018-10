Beach volley, World Tour 2018 Qinzhou. Menegatti/Orsi Toth non si fermano: è finale!

Seconda finale in poco più di due mesi per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che alle 9 affronteranno le giovani brasiliane Ana Patricia/Rebecca per conquistare il terzo titolo in carriera nel World Tour. Nel torneo 3 Stelle di Qinzhou (Cina), la coppia azzurra nella notte italiana, ha conquistato l’accesso all’atto finale battendo 2-0 la coppia statunitense Sponcil/Claes, successo bis contro una coppia a stelle e strisce dopo quello ottenuto ieri contro Reeve/Howard nei quarti di finale.

Una partita di grande spessore della coppia azzurra che ha faticato solo nel primo parziale, vinto 21-19, dopo però aver condotto fin dalle prime battute. Tutto facile e con qualche giocata spettacolare, nel secondo set che Menegatti/Orsi Toth hanno vinto senza problemi 21-14. In finale le azzurre troveranno la coppia brasiliana composta dalla due volte campionessa del mondo under 19 Ana Patricia e da Rebecca Cavalcanti, coppia che si è formata a febbraio, che è al quarto torneo assieme e ha come miglior risultato il nono posto nel 4 Stelle di Espinho. Ana Patrici/Rebecca hanno battuto 2-0 in semifinale le russe Ukolova/Birlova. In campo maschile la finale sarà alle 10 tra i ussi Myskiv/Samoday e gli statunitensi Bourne/Crabb.

Sedicesimi di finale femminili: Angela/Carol Horta (Bra)-Josi/Lili (Bra) 2-1 (19-21, 21-18, 16-14), Strbova/Dubovcova (Svk)-Syrtseva/Moiseeva (Rus) 2-0 (23-21, 21-12), Dowdy/Pollock (Usa)-Lunina/Samoday (Ukr) 1-2 (20-22, 22-20, 19-21), Jupiter/Chamereau (Fra)-Amaranta/Lobato (Esp) 0-2 (16-21, 12-21), Maria Clara/Elize Maia (Bra)-Radarong/Hongpak (Tha) 2-1 (15-21, 21-13, 15-12), Soria/Carro (Esp)-Bai/Yuan Lvwen (Chn) 2-0 (21-17, 21-11), Wang/Xue (Chn)-Kubickova/Kvapilova (Cze) 2-1 (21-19, 21-23, 15-9), Caluori/Gerson (Sui)-Wachowicz/Gruszczynska (Pol) 2-0 (21-17, 21-11)

Ottavi di finale femminili: Sponcil/Claes (Usa)-Angela/Carol Horta (Bra) 2-0 (21-14, 21-17), Wang/Xia (Chn)-Strbova/Dubovcova (Svk) 0-2 (9-21, 19-21), Reeves/Howard (Usa)-Lunina/Samoday (Ukr) 2-0 (21-18, 21-13), Menegatti/Orsi Toth (Ita)-Amaranta/Lobato (Esp) 2-0 (21-16, 21-14), Flint/Day (Usa)-Maria Clara/Elize Maia (Bra) 2-1 (21-17, 17-21, 15-13), Ukolova/Birlova (Rus)-Soria/Carro (Esp) 2-1 (19-21, 21-18, 15-10), Davidova/Shchypkova (Ukr)-Wang/Xue (Chn) 1-2 (17-21, 21-18, 11-15), Ana Patrícia/Rebecca (Bra)-Caluori/Gerson (Sui) 2-0 (21-16, 21-19).

Quarti di finale femminili: Sponcil/Claes (Usa)-Strbova/Dubovcova (Svk) 2-0 (21-14, 21-19), Reeves/Howard (Usa)-Menegatti/Orsi Toth (Ita) 0-2 (16-21, 25-27), Flint/Day (Usa)-Ukolova/Birlova (Rus) 0-2 (12-21, 11-21), Wang/Xue (Chn)-Ana Patrícia/Rebecca (Bra) 0-2 (15-21, 14-21).

Semifinali femminili. Sponcil/Claes (Usa)-Menegatti/Orsi Toth (Ita) 0-2 (19-21, 14-21), Ukolova/Birlova (Rus)-Ana Patrícia/Rebecca (Bra) 0-2 (17-21, 13-21)

Sedicesimi di finale maschili: McHugh/Schubert (Aus)-Oscar/Luciano (Bra) 0-2 (14-21, 16-21), Basta/Kolaric (Srb)-Giginoglu/Gögtepe (Tur) 2-0 (21-19, 21-17), Durant/Schumann (Aus)-Aye/Gauthier-Rat (Fra) 2-0 (21-15, 21-17), Takahashi/Gottsu (Jpn)-Plantinga/Nusbaum (Can) 0-2 (18-21, 18-21), Di Giantommaso/Silvestre (Fra)-Tigrito/Charly (Ven) 2-0 forfeit team B, Nuttanon/Sedtawat (Tha)-Nõlvak/Tiisaar (Est) 2-1 (18-21, 22-20, 15-10), Bourne/Crabb (Usa)-Bercik/Dumek (Cze) 2-0 (21-12, 21-14), Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn)-Shiratori/Tsuchiya (Jpn) 2-0 (21-13, 21-14)

Ottavi di finale maschili: Popov/Gordieiev (Ukr)-Oscar/Luciano (Bra) 2-0 (21-13, 21-18, , Myskiv/Samoday (Rus)-Basta/Kolaric (Srb) 2-1 (15-21, 21-17, 15-11), Bergmann/Harms (Ger)-Durant/Schumann (Aus) 0-2 (16-21, 18-21), Seidl/Waller (Aut)-Plantinga/Nusbaum (Can) 2-0 (21-17, 21-15), Koekelkoren/van Walle (Bel)-Di Giantommaso/Silvestre (Fra) 2-0 (21-14, 21-16), Krou/Rowlandson (Fra)-Nuttanon/Sedtawat (Tha) 2-0 (21-18, 21-14), Patterson/Slick (Usa)-Bourne/Crabb (Usa) 0-2 (14-21, 15-21), Hudyakov/Bykanov (Rus)-Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn) 2-0 (21-13, 21-16)

Quarti di finale maschili: Popov/Gordieiev (Ukr)-Myskiv/Samoday (Rus) 1-2 (21-14, 18-21, 8-15), Durant/Schumann (Aus)-Seidl/Waller (Aut) 2-0 (21-19, 22-20), Koekelkoren/van Walle (Bel)-Krou/Rowlandson (Fra) 2-1 (20-22, 21-15, 17-15), Bourne/Crabb (Usa)-Hudyakov/Bykanov (Rus) 2-0 (28-26, 21-18)

Semifinali maschili: Myskiv/Samoday (Rus)-Durant/Schumann (Aus) 2-0 (21-18, 21-14), Koekelkoren/van Walle (Bel)-Bourne/Crabb (Usa) 0-2 (17-21, 23-25)