Beach volley, World Tour 2018 Qinzhou. Menegatti/Orsi Toth avanti tutta. Seconda vittoria e ottavi conquistati

Seconda vittoria e ottavi di finale già conquistati per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che non sbagliano un colpo nel torneo 3 Stelle di Qinzhou in Cina. La coppia azzurra, dopo l’avvio non brillantissimo ma vittorioso contro le rappresentanti di Vanuatu Pata/Yoko, hanno disputato un match molto convincente contro le più forti svizzere Caluori/Gerson vincendo con un secco 2-0. Risultato mai in discussione e partita a senso unico con le azzurre che hanno vinto 21-17 e 21-16 in poco più di mezz’ora.

Ora Menegatti/Orsi Toth attendono il sedicesimo di finale tra le francesi Jupiter/Chamereau e le spagnole Amatranta/Lobato per conoscere la loro avversaria domani negli ottavi di finale. In caso di successo della coppia transalpina, per la prima volta Menegatti/Orsi Toth si troverebbero ad affrontare una squadra allenata dal loro ex tecnico Lissandro, attuale commissario tecnico della nazionale francese femminile.

Finali primo posto gironi femminili: Wang/Xue (Chn)-Ana Patrícia/Rebecca (Bra) 0-2 (19-21, 13-21), Sponcil/Claes (Usa)-Dowdy/Pollock (Usa) 2-0 (21-15, 21-13), Menegatti/Orsi Toth (Ita)-Caluori/Gerson (Sui) 2-0 (21-17, 21-16), Flint/Day (Usa)-Jupiter/Chamereau (Fra) 2-0 (21-11, 21-17), Soria/Carro (Esp)-Davidova/Shchypkova (Ukr) 1-2 (22-24, 21-18, 12-15), Wang/Xia (Chn)-Maria Clara/Elize Maia (Bra) 2-0 (21-18, 21-13), Ukolova/Birlova (Rus)-Strbova/Dubovcova (Svk) 2-0 (21-16, 21-17), Reeves/Howard (Usa)-Angela/Carol Horta (Bra) 2-0 (22-20, 21-18)

Finali terzo posto gironi femminili: Lunina/Samoday (Ukr)-Kou/Liu (Tpe) 2-1 (21-14, 15-21, 15-6), Syrtseva/Moiseeva (Rus)-Richard/Placette (Fra) 2-1 (21-18, 15-21, 15-7), Pata/Toko (Van)-Radarong/Hongpak (Tha) 1-2 (30-28, 17-21, 12-15), Bai/Yuan Lvwen (Chn)-Suzuki/Kumada (Jpn) 2-0 (23-21, 25-23), Josi/Lili (Bra)-Lin/Zhu Lingdi (Chn) 2-0 (21-9, 21-16), Suzuki/Sakaguchi (Jpn)-Wachowicz/Gruszczynska (Pol) 1-2 (16-21, 23-21, 12-15), Kendall/Laird (Aus)-Kubickova/Kvapilova (Cze) 0-2 (22-24, 12-21), Amaranta/Lobato (Esp)-Futami/Hasegawa (Jpn) 2-1 (17-21, 21-12, 16-14).

Sedicesimi di finale femminili: Angela/Carol Horta (Bra)-Josi/Lili (Bra), Strbova/Dubovcova (Svk)-Syrtseva/Moiseeva (Rus), Dowdy/Pollock (Usa)-Lunina/Samoday (Ukr), Jupiter/Chamereau (Fra)-Amaranta/Lobato (Esp), Maria Clara/Elize Maia (Bra)-Radarong/Hongpak (Tha), Soria/Carro (Esp)-Bai/Yuan Lvwen (Chn), Wang/Xue (Chn)-Kubickova/Kvapilova (Cze), Caluori/Gerson (Sui)-Wachowicz/Gruszczynska (Pol)

Finali terzo posto gironi maschili: Gao/Li (Chn)-Aye/Gauthier-Rat (Fra) 0-2 (19-21, 17-21), Nu/Yang (Chn)-Oscar/Luciano (Bra) 0-2 (11-21, 17-21), Yan/Li (Chn)-Bercik/Dumek (Cze) 0-2 (14-21, 13-21), Shiratori/Tsuchiya (Jpn)-Sivolap/Yarzutkin (Rus) 2-0 (21-15, 21-9), Iemelianchyk/Denysenko (Ukr)-Tigrito/Charly (Ven) 0-2 (19-21, 19-21), Plantinga/Nusbaum (Can)-Nishimura/Koshikawa (Jpn) 2-0 (21-12, 21-11), Giginoglu/Gögtepe (Tur)-Hasegawa/Shimizu (Jpn) 2-0 (21-18, 21-17), Nõlvak/Tiisaar (Est)-Li Zhuoxin/Zhou (Chn) 2-0 (21-15, 21-18).

Sedicesimi di finale maschili: McHugh/Schubert (Aus)-Oscar/Luciano (Bra) 0-2 (14-21, 16-21), Basta/Kolaric (Srb)-Giginoglu/Gögtepe (Tur) 2-0 (21-19, 21-17), Durant/Schumann (Aus)-Aye/Gauthier-Rat (Fra) 2-0 (21-15, 21-17), Takahashi/Gottsu (Jpn)-Plantinga/Nusbaum (Can) 0-2 (18-21, 18-21), Di Giantommaso/Silvestre (Fra)-Tigrito/Charly (Ven), Nuttanon/Sedtawat (Tha)-Nõlvak/Tiisaar (Est), Bourne/Crabb (Usa)-Bercik/Dumek (Cze), Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn)-Shiratori/Tsuchiya (Jpn)













Foto: FIVB