Beach volley, World Tour 2018 Las Vegas. Menegatti/Orsi Toth nei quarti! Lupo/Nicolai quinti con tanti rimpianti

Si ferma al quinto posto la corsa di Paolo Nicolai e Daniele Lupo al torneo 4 Stelle di Las Vegas e anche nel 2018, visto che gli azzurri torneranno in campo solo nel prossimo anno a caccia di punti per la qualificazione olimpica. Un quinto posto con tanto amaro in bocca perchè gli italiani hanno dimostrato di non avere nulla in meno rispetto ai polacchi Fijalek/Bryl che volano nella loro terza semifinale di prestigio degli ultimi tre mesi, vincendo 2-0 una partita che sembrava aver preso tutta un’altra piega nel primo set.

In avvio infatti sembra tutto facile per Lupo/Nicolai. Dopo un avvio equilibrato Nicolai trova le misure giuste a muro e Lupo difende un paio di palloni preziosi che mette a terra con contrattacchi efficaci. La coppia italiana vola sul 18-13 e basta veramente poco per chiudere il set ma quel poco non arriva perchè Lupo si intestardisce a tirare forte sulle mani del muro avversario che ha buon gioco e va completamente fuori giri. Gli azzurri subiscono un break micidiale di 1-6 e si riprendono giusto in tempo per sprecare tre set ball e farsi raggiungere e superare dai più lucidi polacchi che si impongono 22-20.

In avvio di secondo set gli azzurri danno l’impressione di aver smaltito il colpo del parziale precedente, portandosi sul 6-4 ma poi incappano in un altro break micidiale che permette ai polacchi di volare sul 12-9. L’ultimo sussulto degli azzurri arriva a metà del secondo parziale quando la coppia italiana torna avanti (15-14) ma è un fuoco di paglia perchè ancora una volta, al momento decisivo, Lupo e Nicolai si sciolgono come neve al sole, sbattendo contro il muro e la difesa dei polacchi (non certo nella loro versione più sfavillante) e si arrendono con il punteggio di 21-18.

Sono nei quarti di finale Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che si complicano un po’ la vita contro le non irresistibili Elize Maia/Maria Clara (comunque una delle migliori coppie in attività del panorama brasiliano) ma vincono 2-0 al termine di un match emozionante. Superiori in tutto, le azzurre hanno commesso qualche errore (anche banale) di troppo nei momenti decisivi del match, annullando in certe occasioni il gap tecnico a loro favore.

Tutto facile per Menegatti/Orsi Toth nel primo parziale. La coppia azzurra pigia forte sull’acceleratore in battuta e mette in difficoltà le brasiliane che perdono subito contatto: 14-7. Nel finale le italiane si distraggono un po’ e lasciano respirare Elize Maia, in grande difficoltà in avvio, ma le brasiliane si arrendono con il punteggio di 21-16. In avvio di secondo set la coppia verde-oro fa la voce grossa (4-1) ma poi Menegatti e Orsi Toth sembrano riprendere in mano le redini del gioco con difesa e muro. Le azzurre raggiungono le rivali a quota 10 e le sorpassano sul 16-13. La partita sembra finita ma manca il colpo conclusivo alle azzurre che sbagliano troppo, si fanno riprendere a quota 17 e superare nel finale 20-19: soluzione ai vantaggi con azioni interminabili e alla fine sono Menegatti/Orsi Toth ad avere la meglio grazie ad un bagher sulla riga di Menegatti. La coppia azzurra affronterà nei quarti di finale alle 21.20 le canadesi Pavan/Humana-Paredes che hanno appena sconfitto 2-0 (21-17, 21-15) le polacche Kolosinska/Kociolek.

Ottavi di finale femminili: Bansley/Wilkerson (Can)-Liliana/Elsa (Esp), Stockman/Larsen (Usa)-Lahti/Parkkinen (Fin), Betschart/Hüberli (Sui)-Amaranta/Lobato (Esp), Maria Antonelli/Carol (Bra)-Sponcil/Claes (Usa), Pavan/Humana-Paredes (Can)-Kolosinska/Kociolek (Pol) 2-0 (21-17, 21-15), Menegatti/Orsi Toth (Ita)-Maria Clara/Elize Maia (Bra) 2-0 (21-16, 26-24), Ana Patrícia/Rebecca (Bra)-Murakami/Ishii (Jpn) 2-0 (21-11, 21-12), Summer/Hughes (Usa)-Flint/Day (Usa) 1-2 (20-22, 21-14, 11-15).

Quarti di finale femminili: Ana Patrícia/Rebecca (Bra)-Flint/Day (Usa), Menegatti/Orsi Toth (Ita)-Pavan/Humana-Paredes (Can)

Quarti di finale maschili: Sørum/Mol (Nor)-Ricardo/Álvaro Filho (Bra), Herrera/Gavira (Esp)-Crabb/Bourne (Usa), Fijalek/Bryl (Pol)-Nicolai/Lupo (Ita) 2-0 (24-22, 21-18), Krasilnikov/Stoyanovskiy (Rus)-Crabb/Gibb (Usa) 2-1 (15-21, 32-30, 15-13)