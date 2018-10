Basket, Larry Brown: “Ho visto un livello superiore a quanto immaginassi. Dobbiamo riportare il basket italiano ai livelli di quando era grande”

78 anni, non sentirli e avere ancora una gran voglia di conoscere, comprendere, imparare. Questo è Larry Brown, uno dei più grandi coach che la NBA ricordi, arrivato a Torino quest’estate con l’obiettivo, da parte della famiglia Forni, di riportare Torino all’attenzione della pallacanestro italiana, a più di trent’anni dall’ultima semifinale scudetto giocata. Dalle pagine del Corriere della Sera, a firma Flavio Vanetti, Brown ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sul basket nostrano e non solo.

Come dovrebbe essere un coach: padre, dittatore o amico? Brown chiarisce che “non mi piace dittatore, preferisco leader. A volte sei un padre: ho incontrato tanti ragazzi che non avevano mai conosciuto il papà. Alla fine devi essere leader e insegnante, ma dopo una partita sei pure un amico“.

Arriva poi la critica per la mentalità di una parte degli americani che approdano in Italia: “Tanti pensano di venire qui per poi andare nella Nba. Ma non è un bell’atteggiamento. Devi voler imparare a giocare a basket, oltre ad apprendere la lingua e a capire la cultura del posto“.

Cosa servirebbe al basket italiano per creare dei nuovi Dino Meneghin? “Programmi più mirati sui giovani. A Torino ne stanno avviando uno: vedo qualità nell’insegnamento. Ma bisogna crearne altri, serve un’accademia del basket“.

Italiani in NBA: “Ho sempre ammirato Belinelli, mentre Gallinari è stato sfortunato e Datome ha rinunciato presto. Bargnani? È arrivato nel momento sbagliato: oggi piacciono i lunghi che tirano, all’epoca non è stato capito“.

Sugli italiani e sul livello del nostro campionato: “Ho visto buone squadre, colleghi all’altezza e un livello superiore a quanto immaginassi. Non ha senso tenere tanti giocatori italiani in panchina. La serie A crescerà se darà fiducia ai giovani. Mi ricordo del vostro basket quando era davvero grande: dobbiamo riportarlo a quei livelli“.













Credit: Ciamillo