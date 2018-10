Basket femminile, Serie A1 2018-2019: le vittorie di Lucca, Schio e Torino chiudono l’Opening Day

Si è concluso a Torino l’Opening Day 2018, l’evento che apre la stagione del campionato italiano di basket femminile. Ieri erano state disputate le prime tre partite, mentre oggi sono arrivate le vittorie del Gesam Gas&Luca Lucca, del Famila Schio e della Iren Fixi Torino.

Il programma odierno è stato aperto dal derby toscano, che ha visto la vittoria di Lucca contro la neopromossa Use Bk Rosa Empoli con il punteggio di 75-67. Una partita molto equilibrata e che il Gesam ha fatto sua solo negli ultimi sei minuti, grazie ad un ottimo finale di partita. Super prestazione in casa di Lucca di Krystall Lynette Vaughn, autrice di una doppia doppia da 25 punti e 12 rimbalzi. Ottime prova anche per Kourtney Treffers, che ha chiuso anche lei in doppia doppia con 18 punti e 15 rimbalzi e per Giulia Gatti, che ha messo a referto 16 punti e 8 assist. Ad Empoli non bastano i 15 punti di Aliyah Simone Huland.

Buona la prima anche per le Campionesse d’Italia del Famila Schio. Le venete hanno superato la Treofan Battipaglia per 69-63, grazie soprattutto ad un secondo quarto chiuso con un parziale di 22-9. Per il resto della partita non è stata una grande Schio, con le campane che hanno giocato alla pari contro una delle favorite per lo Scudetto. Tredici punti per Eva Lisec, ma per il Famila ottime prove delle azzurre Francesca Dotto (12 punti) ed Olbis Futo Andrè (10).

L’Opening Day è stato poi chiuso dalla vittoria della Fixi Torino sulla Meccanica Nova Vigarano con il punteggio di 77-69. Una partita che ha visto le piemontesi portarsi avanti all’intervallo di cinque punti, ma le emiliane hanno rimontato e si sono trovate avanti anche a pochi minuti dalla fine della partita. Torino, però, ha giocato meglio nel finale, trovando la prima vittoria della stagione. Ottima prestazione in casa Fixi per Taya Devis Reimer, autrice di 23 punti e anche di Ilaria Milazzo, che ha chiuso con 18 punti a referto.

Questo il riepilogo dei risultati

Allianz Geas Sesto San Giovanni – Passalacqua Ragusa 51-78 (giocata ieri)

Umana Reyer Venezia – Elcos Broni 82-60 (giocata ieri)

Dike Basket Napoli – Fila San Martino di Lupari 72-70 d.t.s (giocata ieri)

Gesam Gas&Luce Lucca – Use Bk Rosa Empoli 75-67

Famila Wuber Schio – Treofan Battipaglia 69-63

Iren Fixi Torino – Meccanica Nova Vigarano

CLASSIFICA: Ragusa, Venezia, Lucca, Torino, Schio, Napoli 2; San Martino Di Lupari, Battipaglia, Vigarano, Empoli, Broni, Sesto San Giovanni 0













