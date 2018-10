Basket, Europe Cup 2018-2019: Varese perde la prima partita sul campo dell’Alba Fehervar

L’Openjobmetis Varese stecca per la prima volta nella Europe Cup 2018-2019. I lombardi, dopo aver vinto i primi due incontri contro Rilski Sportist e Porto, cedono per 85-77 sul campo degli ungheresi dell’Alba Fehervar, a punteggio pieno in classifica. La squadra italiana manterrà comunque la seconda posizione al termine del girone di andata, ma dovrà cercare di vincere i prossimi due match per poi giocarsi il primo posto nel gruppo al PalaWhirlpool contro gli avversari odierni.

Tra i tanti fattori che hanno deciso l’incontro, di certo troviamo i maggiori tentativi di realizzazione dei padroni di casa, i quali, nonostante percentuali tutt’altro che impeccabili (43,5% da 2), hanno avuto la meglio di una più precisa Varese nei tentativi di canestro (50% da 2 e 40% da oltre l’arco). Inoltre, la differenza l’ha fatta la conquista dei tiri liberi (21-7 per gli ungheresi), frutto sia di un attacco più deciso del ferro, che di una difesa più intensa del centro area. In effetti, alla Openjobmetis è mancata proprio l’intensità nel quarto periodo, a cui si era giunti in grande equilibrio con l’Alba avanti 57-55. Poi, nei primi 3 minuti dell’ultima frazione, i magiari sono volati via grazie ad un parziale di 17-5, con due triple di Jacobi Boykins in momenti cruciali del quarto. Varese è riuscita a rientrare fino al meno tre, a 4 minuti dal termine, con un paio di giocate energiche di Thomas Scrubb (rimbalzo offensivo con layup vincente e canestro da 3), ma la tripla di Allerik Freeman e il sottomano di Peter Lorant hanno rispedito i ragazzi di coach Attilio Caja lontano e hanno permesso ai padroni di casa di amministrare gli ultimi momenti della partita.

Nel complesso bella prova di Dominique Archie, autore di 15 punti (5/6 al tiro), 6 rimbalzi e 2 stoppate. Si è salvato anche Ronald Moore con i suoi 14 punti (4/9 da 3) e 6 assist, mentre poteva fare meglio Scrubb, visto solo nel finale. Tra gli avversari, il mattatore è stato Lorant, che ha chiuso la sfida con 15 punti, 7 assist, 7 rimbalzi e 3 palle recuperate.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

Alba Fehervar-Openjobmetis Varese 85-77 (19-19, 16-18, 22-18, 28-22)

Alba Fehervar: Bullock 7, Cartwright 10, Filipovity 17, Heath 12, Lorant 15, Boykins 9, Freeman 15, Keller 0, Toth 0.

Varese: Archie 15, Avramovic 13, Cain 6, Moore 14, Scrubb 8, Bertone 6, Ferrero 3, Iannuzzi 4, Natali 2, Tambone 6.













Credit: Ciamillo