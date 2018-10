Basket, Euroleague femminile: Venezia a caccia del passaggio del turno in Lettonia contro il Riga

Valeria De Pretto Umana Reyer Venezia vs Fixi Piramis Torino Campionato LBF 20172018 Play Off - Quarti di finale Gara 1 Venezia, 03/04/2018 Foto A. Gilardi/Ag. Ciamillo-Castoria

Si apre domani in Lettonia contro il TTT Riga alle 18:30 la stagione della Reyer Venezia nella Euroleague femminile 2018-2019. Sfida tutt’altro che semplice per le italiane che si troveranno di fronte un avversario tosto. Le lettoni sono campionesse in carica del loro campionato e vengono dalle due vittorie di fila schiaccianti nella EWBL contro la Dynamo Mosca (93-57) e le Amsterdam Angels (93-54). D’altro canto anche la stagione dell’Umana è partita bene con la vittoria all’esordio in Serie A1 contro Broni per 82-60.

Come già anticipato, domani ci sarà l’andata del preliminare in casa del Riga, mentre venerdì alle 19:30 si disputerà il ritorno a Mestre e si saprà il futuro europeo di Venezia. In caso di vittoria la squadra allenata da Andrea Liberalotto entrerà nel girone B della massima competizione, insieme a Dynamo Kursk, Fenerbahce, Sopron, Hatay, Flammes Carolo e la vincente tra Wisla Cracovia e Olympiacos. Al contrario, in caso di sconfitta, seguirà la retrocessione al gruppo H dell’Eurocup, che comprende Aluinvent Miskolc, KP Brno e la vincente del turno preliminare tra Nantes e Liegi.

Coach Liberalotto si affiderà al talento delle nazionali Gaia Gorini, Martina Kacerik e Valeria De Pretto, oltre a Francesca Pan, Elisa Penna e Lorela Cubaj, per cercare di ottenere un buon risultato che permetta di giungere al match di ritorno al Taliercio in una buona situazione. Se tutto procederà secondo le aspettative della formazione italiana, Venezia esordirà in casa il 24 ottobre contro le russe della Dynamo Kursk.

Credit: Ciamillo