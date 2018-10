Basket, Champions League 2018-2019: incredibile vittoria di Avellino in Russia! Nizhny battuto dopo due supplementari

Super esordio nella prima giornata della Champions League 2018-2019 per Avellino. La Sidigas espugna il campo del Nizhny Novgorod per 100-93 dopo due tempi supplementari. È la grande notte di Norris Cole, che alla prima in Europa con la maglia degli irpini firma 34 punti. Molto bene anche Caleb Green (19) e Keifer Sykes (14). Ai russi non sono bastati i 25 punti di Kendrick Perry.

È stata una partita pazzesca, con una serie di allunghi e rimonte da una parte e dall’altra. Le due squadre si sono divise equamente i quattro tempi: il primo ed il terzo ad Avellino, il secondo ed il quarto al Nizhny. La Sidigas si è trovata anche sotto di quattro punti ad un minuto dal termine, ma grazie a Cole è riuscita a pareggiare. A 21 secondi dalla fine Toropov ha commesso un incredibile 0/2 dalla lunetta, ma lo stesso Cole non è riuscito a trovare il canestro della vittoria.

Si è andati, dunque, al primo supplementare. Un continuo botta e risposta con Cole immarcabile per la difesa russa. Avellino sembra spezza l’equilibrio a sei secondi dalla fine con un prezioso 2/2 di Nichols, che firma il +3 (87-90). La partita, però, non è finita ancora perchè Perry sulla sirena trova la clamorosa tripla del pareggio e che manda il match al secondo supplementare.

Le energie fisiche e soprattutto mentali sono ridotte al minimo e Avellino non segna per un oltre un minuto e mezzo. Il Nizhny, però, non approfitta del blackout offensivo degli irpini e quando Costello pareggia sul 92-92 si apre un parziale di 8-0 per la Sidigas che fa calare il sipario sul match. Cole e Green sono gli uomini decisivi ed Avellino raggiunge anche i 100 punti, regalandosi una notte europea bellissima ed una vittoria molto preziosa.

Questo il tabellino della partita

NIZNY NOVGOROD – SIDIGAS AVELLINO 93-100 (19-23, 22-17, 11-17, 23-18, 15-15, 3-10

Novgorod: Perry 25, Broussard 15, Baburin 10

Avellino: Cole 34, Green 19, Sykes 14













